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Inhabilitan a Sandra Cuevas para desempeñar cualquier cargo público durante un año

Cabe destacar que esta determinación todavía puede ser apelada por la exalcaldesa de Cuauhtémoc. La sanción no constituye una determinación firme ni definitiva.

Por Redacción Por Esto!

27 de ago de 2026

1 min

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Sandra Cuevas implementó el Operativo Diamante cuando fue alcaldesa.
Sandra Cuevas implementó el Operativo Diamante cuando fue alcaldesa. / Foto: Cuartoscuro

Cuando estuvo al frente de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas implementó el Operativo Diamante que consistía en retirar todo el mobiliario u objetos que obstaculizaran la vía pública.

Las acciones realizadas durante el operativo causaron polémica y molestia entre los comercios afectados, pero Cuevas lo siguió implementando en la mencionada demarcación.

Este Operativo Diamante le valió la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante un año, así lo determinó el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por abuso de funciones. Esta resolución se dio el 29 de junio y Sandra Cuevas fue notificado el 17 de agosto.

La UIF indicó previamente que esa resolución se agregó a otras sentencias obtenidas en mayo de 2025 contra Genaro García Luna y su esposa

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Cabe destacar que esta determinación todavía puede ser apelada por la exalcaldesa de Cuauhtémoc. La sanción no constituye una determinación firme ni definitiva.

No es la primera vez que se enfrenta a una resolución de esta índole, ya que en 2022 el mismo Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX ordenó su destitución por abuso de funciones al haber cerrado el Deportivo Guelatao tras tomar protesta.

Este caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al final determinó suspender la inhabilitación para Sandra Cuevas.

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