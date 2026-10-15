Roger Waters llama “imbécil” a James Hetfield de Metallica por sus declaraciones sobre la política en los conciertos

Una nueva disputa entre figuras del rock internacional puso sobre la mesa el papel de la música frente a la política. Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, lanzó fuertes descalificaciones contra James Hetfield, líder y vocalista de Metallica, luego de que este último cuestionara a los artistas que aprovechan sus conciertos para compartir posturas políticas.

Durante una entrevista en el pódcast The Katie Halper Show, Waters reaccionó a los comentarios del cantante estadounidense y lo calificó de “imbécil”. Además, cuestionó su relevancia y lanzó críticas contra sus capacidades musicales, en una confrontación que evidenció las diferencias entre ambos sobre lo que debe representar un espectáculo en vivo.

Roger Waters arremete contra James Hetfield

El músico británico no se limitó a expresar su desacuerdo con las declaraciones de Hetfield, sino que utilizó calificativos personales para desacreditarlo.

“Solo está demostrando que es un completo imbécil. Tiene un coeficiente intelectual de unos tres”, afirmó Roger Waters durante la conversación. También cuestionó la importancia del vocalista de Metallica y sostuvo que no entendía por qué se hablaba de él.

Waters continuó con sus críticas al referirse a la trayectoria musical de su colega. Aunque reconoció que Hetfield podría tener una gran fortuna, puso en duda sus habilidades artísticas y aseguró que había escuchado interpretaciones acústicas de la banda que consideró deficientes.

Las declaraciones reflejan el tono de una disputa que va más allá de las diferencias musicales y se relaciona con la manera en que los artistas utilizan su popularidad y sus escenarios para abordar temas de interés público.

¿Qué dijo James Hetfield sobre hablar de política en los conciertos?

La controversia comenzó después de que James Hetfield expresara su postura durante uno de los conciertos que Metallica ofreció en la Sphere de Las Vegas. Sin mencionar directamente a Waters ni a otro músico, el cantante defendió que la agrupación busca ofrecer un espacio para desconectarse de los problemas externos.

“Metallica no está aquí, como otros artistas, para influir en ustedes con sus estupideces. Estamos aquí para olvidarnos de todo lo que pasa afuera”, declaró ante el público.

El vocalista también resumió la filosofía de la banda con una frase sobre sus prioridades: “La agenda de Metallica es amor, energía y música pesada”.

Sus palabras generaron comentarios debido al debate sobre si los conciertos deben funcionar exclusivamente como espacios de entretenimiento o si también son plataformas válidas para expresar posiciones políticas y sociales.

Roger Waters, James Hetfield y el debate por Israel y Palestina

La discusión ocurre en medio de las diferencias que han surgido entre músicos internacionales por sus posturas frente al conflicto entre Israel y Palestina y la presencia de estos temas en la industria musical.

Otro caso mencionado en esta controversia es el de Ed Sheeran, quien se deslindó de la decisión de retirar a Macklemore de una gira por Estados Unidos, después de que el rapero manifestara su apoyo a Palestina. Sheeran defendió que sus presentaciones deben ser espacios seguros en los que el público pueda disfrutar de la música sin que la política sea el centro de atención.

Por su parte, Roger Waters ha expresado públicamente su postura sobre distintos conflictos internacionales, mientras que los comentarios de Hetfield apuntan a una visión diferente sobre el propósito de los conciertos.

Aunque el vocalista de Metallica no señaló a Waters de manera directa, la reacción del exintegrante de Pink Floyd convirtió sus declaraciones en el centro de una nueva polémica en el mundo del rock.