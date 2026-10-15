Del mar a las pistas: vive un fin de semana diferente en Progreso

Un fin de semana frente al mar y con la emoción del automovilismo es una de las alternativas para quienes buscan salir de la rutina este 17 y 18 de octubre. Progreso, uno de los destinos costeros más visitados de Yucatán, ofrece la posibilidad de combinar un paseo por la playa con la adrenalina de las carreras del Gran Premio Yucatán 200 de NASCAR México, programado en el Autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi.

La propuesta permite organizar una escapada que reúna dos experiencias distintas: disfrutar del ambiente relajado del puerto y acercarse al espectáculo de los motores, una opción para parejas, grupos de amigos y familias que buscan actividades diferentes durante el fin de semana.

Progreso: una pausa junto al mar

El recorrido puede comenzar en el malecón de Progreso, donde los visitantes pueden caminar junto a la costa, disfrutar de la brisa marina y contemplar el paisaje del Golfo de México. La zona también cuenta con restaurantes y establecimientos donde es posible probar pescados, mariscos y otros platillos de la gastronomía yucateca.

Para quienes prefieren aprovechar el clima de la costa, pasar un rato en la playa puede ser una buena alternativa antes de continuar con el itinerario. Otra opción es recorrer los alrededores del puerto y disfrutar de una comida con vista al mar.

El destino se encuentra a una distancia accesible desde Mérida, por lo que puede incluirse en una salida de un día o en un plan de fin de semana, de acuerdo con los horarios de las actividades y las preferencias de cada viajero.

La velocidad llega al Autódromo Yucatán

La experiencia cambia de ritmo con el Gran Premio Yucatán 200 de NASCAR México, que llevará la atención de los aficionados al automovilismo al Autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi.

El encuentro representa una alternativa para quienes disfrutan de los autos de competencia, la velocidad y el ambiente que se vive alrededor de las carreras. También puede ser una oportunidad para acercar a nuevos espectadores al automovilismo nacional.

Para asistir, es importante revisar previamente los horarios de las sesiones y competencias, la disponibilidad de entradas, las indicaciones de acceso y las opciones de estacionamiento, así como confirmar el programa oficial del evento.

¿Cómo organizar la visita?

Una manera de aprovechar el fin de semana es dedicar una parte del día a la costa y reservar otro periodo para las actividades del circuito. Debido a que la playa y el autódromo requieren traslados distintos, conviene revisar las distancias y los tiempos de llegada antes de establecer el itinerario.

Si la prioridad es asistir a las carreras, lo recomendable es consultar primero el programa del Gran Premio y organizar el paseo por Progreso alrededor de los horarios confirmados. Si el objetivo principal es descansar junto al mar, se puede dar prioridad al malecón, la playa y la gastronomía local.

También es aconsejable llevar ropa cómoda, protección solar, agua y efectivo o medios de pago para los consumos durante el recorrido.

Un fin de semana con dos experiencias

Progreso ofrece una alternativa para quienes desean aprovechar octubre con una combinación de mar, gastronomía y entretenimiento deportivo. La posibilidad de sumar una visita a la costa con el ambiente del Gran Premio Yucatán 200 de NASCAR México convierte el fin de semana del 17 y 18 de octubre en una oportunidad para descubrir otra faceta de los atractivos de Yucatán.

Horarios de carreras en el Autódromo Yucatán (Sábado 17 y Domingo 18 de octubre)Sábado 17 de octubre

15:40 – 16:30 h: Carrera Sprint NASCAR Yucatán 120 (Aurora Networks – Ruckus Networks Yucatán 120 / 30 vueltas).

Domingo 18 de octubre (Gran Premio Yucatán 200 - Semifinal)