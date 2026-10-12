¿Por qué Metallica no habla de política en sus conciertos? James Hetfield explica su postura

Para James Hetfield, un concierto de Metallica debe ser un espacio para disfrutar de la música, liberar energía y conectar con miles de personas, no una plataforma para decirle al público cómo pensar. El vocalista explicó su postura sobre los mensajes políticos durante las presentaciones de la banda, que actualmente lleva su espectáculo a Sphere, en Las Vegas.

En medio de su residencia Life Burns Faster, el músico señaló que la intención de Metallica es ofrecer una experiencia que permita a los asistentes dejar de lado sus preocupaciones cotidianas durante unas horas y concentrarse en el espectáculo.

“La agenda de Metallica es amor, energía y música pesada”, expresó Hetfield, de acuerdo con las declaraciones difundidas. Su postura también se interpretó como una referencia a los artistas que aprovechan sus conciertos para compartir opiniones o mensajes políticos.

"Metallica": Por los comentarios de James Hetfield durante un show de Metallica en Las Vegas https://t.co/mTa5wwI84z — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 13, 2026

¿Por qué Metallica evita los discursos políticos en sus conciertos?

La explicación de James Hetfield parte de una idea: la banda no pretende influir en las opiniones de sus seguidores ni decirles qué deben pensar. Su prioridad es que la música sea el punto de encuentro entre el grupo y el público.

Para el cantante, los conciertos representan una oportunidad para compartir una experiencia colectiva en la que la energía del escenario y las canciones ocupan el lugar central. Así, quienes asisten pueden disfrutar del espectáculo sin que este se convierta en un debate sobre las posturas políticas de sus integrantes.

Esto no significa necesariamente que Metallica se mantenga al margen de todos los temas sociales o políticos, sino que Hetfield distingue entre el contenido de sus canciones y los discursos que podría pronunciar durante una presentación.

Metallica sí aborda temas políticos en sus canciones

Aunque Hetfield prefiere que los conciertos se concentren en la música, el repertorio de la banda incluye canciones que cuestionan estructuras de poder y situaciones sociales.

Un ejemplo es “…And Justice for All”, tema que aborda asuntos relacionados con la corrupción, la injusticia y el abuso de poder. La canción demuestra que las letras de Metallica pueden explorar cuestiones políticas sin que eso implique convertir cada presentación en un espacio para dar discursos.

La diferencia está en la manera de comunicar el mensaje: mientras las canciones permiten expresar ideas a través de la música, el vocalista busca que los conciertos mantengan como prioridad la conexión con los asistentes.