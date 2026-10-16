¡De los escenarios a una champola! Mariazel disfruta de Mérida durante su gira

La actriz y conductora Mariazel continúa su recorrido por el sureste mexicano con la puesta en escena Una Eva y tres galanes, una gira que la ha llevado a presentarse en Playa del Carmen, Cancún, Mérida y Chetumal, donde ha recibido muestras de cariño del público.

A través de sus redes sociales, la también comediante compartió parte de su visita a Mérida, ciudad en la que ofreció funciones en el Teatro Armando Manzanero. Antes de subir al escenario, aprovechó para recorrer algunos puntos de la capital yucateca y disfrutar de una tradicional champola, una de las bebidas emblemáticas de la región.

“¡Seguimos de gira por el sureste con Una Eva y tres galanes!”, expresó Mariazel al compartir su experiencia con sus seguidores, a quienes también agradeció por la cálida bienvenida que ha recibido en cada destino.

La gira ha permitido que la actriz se acerque a sus fanáticos del sureste a través del teatro, una faceta que combina con sus proyectos en televisión y su actividad en redes sociales.