Gema Garoa suelta la bomba en Pinky Promise: “¡Sí me robé el perfume de Yanet!”

La experiencia de Ernesto Laguardia, Memo Schutz, Ese Pérez y Gema Garoa en la casa de los famosos México volvió a dar de qué hablar tras su visita a Pinky Promise, el programa de YouTube conducido por Karla Díaz. Entre bromas, confesiones y anécdotas de su paso por el reality, los exparticipantes recordaron algunos de los momentos que vivieron dentro de la casa, aunque sus declaraciones también provocaron comentarios divididos entre los espectadores.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Gema Garoa reconoció que los participantes llegaron a pensar que estaban aburriendo al público por pasar demasiado tiempo sin hacer nada. La creadora de contenido resumió la situación con una frase que provocó risas: “Nosotros ya creíamos que todo México se dormía con nosotros”.

Durante la charla, los invitados compartieron detalles de la convivencia, las situaciones que marcaron su estancia en el programa y algunas de las experiencias que no habían contado frente a las cámaras. Las bromas también formaron parte de la entrevista, especialmente durante uno de los retos, cuando Gema soltó una confesión que rápidamente captó la atención: “¡Sí me robé el perfume de Yanet!”.

La declaración generó reacciones entre quienes siguen las polémicas de los participantes, pues las historias detrás de cámaras continúan despertando curiosidad entre los seguidores del reality. Sin embargo, la conversación no se limitó a los recuerdos divertidos.

Memo Schutz volvió a quedar en el centro de las críticas por algunos de sus comentarios, que usuarios de redes sociales interpretaron como pasivo-agresivos. La entrevista reavivó las opiniones negativas contra el periodista deportivo, quien ya había generado controversia durante su participación en el reality.

Por su parte, Ernesto Laguardia también fue objeto de comentarios. Algunos espectadores consideraron que su participación en el reality pasó desapercibida y lo calificaron de “mueble”, una expresión que suele utilizarse en este tipo de programas para señalar a quienes, desde la perspectiva del público, tuvieron poca actividad o protagonismo.

El video de Pinky Promise volvió a poner sobre la mesa las diferencias entre la percepción de los participantes y la de la audiencia. Mientras Gema Garoa aportó anécdotas y humor a la conversación, las declaraciones de Memo Schutz y las críticas a Ernesto Laguardia demostraron que el paso de los famosos por el reality sigue generando debate en redes sociales.