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Laura Bozzo estaría en terapia intensiva por choque séptico; reportan su estado de salud como delicado

El estado de salud de Laura Bozzo fue reportado como delicado en una publicación de Doña Carmelita, aunque falta una confirmación oficial.

Ana García

Por Ana García

16 de oct de 2026

1 min

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La preocupación por el estado de salud de Laura Bozzo aumentó en las últimas horas, luego de que la cuenta de X de Doña Carmelita, conocida por compartir información de primera mano del medio del espectáculo mexicano, difundiera una nueva actualización sobre la conductora peruana.

De acuerdo con el reporte publicado en redes sociales, la también abogada se encontraría en terapia intensiva, con un estado de salud reportado como delicado debido a un choque séptico. La información generó inquietud entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier novedad sobre su evolución.

El mensaje difundido por Doña Carmelita fue presentado como el último reporte actualizado sobre la conductora, aunque hasta el momento es importante distinguir esta publicación de una confirmación médica oficial sobre su condición.

Cabe recordar que cualquier complicación de salud que requiera cuidados intensivos debe ser evaluada por especialistas. En el caso de Laura Bozzo, se espera que nueva información permita conocer con mayor certeza su situación y evolución.

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