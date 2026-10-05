La Casa de los Famosos México: Eduin Caz muestra su molestia por el cuarto lugar de Ese Pérez en la cuarta temporada

La final de La Casa de los Famosos México, estuvo llena de mucha polémica y reacciones que han generado comentarios en las redes sociales, aunque algunas personalidades han señalado a la producción de un presunto fraude, esto al no quedar contentos con los resultados.

Tras vivir una gala muy intensa, se dio a conocer que Mariana Ochoa se coronó como la máxima ganadora de esta temporada, un hecho que no ha dejado contento a la mayoría de los fans.

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Por su parte, Memo Schutz se quedó con el segundo lugar, Karina Torres en el tercer puesto, mientras que Ese Pérez fue el cuarto sitio y Gema Garoa en quinto escalón.

Eduin Caz se molesta por el resultado La Casa de los Famosos México

La final de la cuarta temporada del reality, estuvo llena de muchos comentarios en las redes sociales, pero uno de los que más llamó la atención fue el de Eduin Caz, quien siempre le mostró su apoyo a Ese Pérez.

Recordemos que antes de que se llevara a cabo la final, el cantante pidió que apoyaran a su amigo.

“Familia, buenas noches. Ya es el último estirón. Hoy todo el mundo votando por mi sangre, por favor. Aquí les dejo el link. Échenme la mano. Puro team Ese Pérez”

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Tras darse a conocer que el influencer ganó el cuarto lugar, el vocalista de Grupo Firme no dudó en comentar su descontento en las redes sociales:

“No puedo creerlo. Qué mierda. Qué fraude. No entiendo la neta”

Posteriormente, compartió una publicación en donde comentó:

“Así es el sistema”

Recordemos que a lo largo de la participación de Ese Pérez, Eduin siempre mostró su postura firme con su amigo, incluso llegó a entrar en polémicas.

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