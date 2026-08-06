"Es una recontra ma#%#"; así criticaron Burak y Toño de Valdes a Schutz y su forma de nomimar en LCDLF

La segunda Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México no solo dejó definidos a los participantes en riesgo de eliminación, sino que también provocó reacciones fuera del reality. Memo Schutz, quien nuevamente quedó en la placa de nominados, fue tema de conversación entre sus compañeros de Televisa Deportes, Enrique Burak y Toño de Valdés.

Durante el podcast "Amigos", ambos analistas deportivos comentaron la participación de Memo Schutz dentro del programa y pusieron sobre la mesa la estrategia que utilizó para repartir sus votos, una decisión que generó críticas y algunas bromas.

Mi reacción al ver como nominó Memo jajajaja se pasó #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/fQ6N6z13tC — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 6, 2026

Burak y Toño cuestionan la forma de votar de Memo Schutz

En la conversación, Toño de Valdés señaló que el comentarista deportivo habría distribuido sus puntos siguiendo un orden alfabético, con la intención de evitar confrontaciones con el resto de los habitantes de la casa.

"Memo Schutz quiere nominar por orden alfabético, eso no es. Para no quedar mal con nadie", comentó Toño de Valdés.

Para el conductor, esta manera de nominar no corresponde a la esencia del reality, ya que consideró que los participantes deben asumir las consecuencias de sus decisiones y no buscar quedar bien con todos.

"Me van a disculpar, perdón por lo que voy a decir, es una recontra mamada. O sea Chabelo, el amigo de todos los niños ya tristemente se murió", expresó Burak entre carcajadas.

Por su parte, Enrique Burak reaccionó con humor a la explicación de su compañero y calificó la estrategia como poco lógica. Entre risas, lanzó un comentario en tono de broma, aunque dejó claro que espera que Memo Schutz permanezca en la competencia.

Así repartió sus puntos en la segunda gala

Durante la ceremonia de nominación, Memo Schutz otorgó tres puntos a Ximena Herrera, dos a Yahir y uno a Ese Pérez, una decisión que llamó la atención tanto dentro como fuera de la casa.

El cronista explicó que optó por ese criterio porque buscó priorizar la convivencia con sus compañeros antes que generar conflictos por cuestiones de estrategia.

Al justificar el punto otorgado a Ese Pérez, Memo también hizo un comentario en tono de broma relacionado con las preferencias futbolísticas de su compañero, al decir que "seguía viviendo en el error de irle al América", frase que no pasó desapercibida entre los seguidores del programa.

Los nominados de la segunda semana

Tras la gala celebrada el miércoles 5 de agosto, los participantes que quedaron en riesgo de abandonar La Casa de los Famosos México el próximo domingo 9 de agosto son:

Ximena Herrera

Masad Altamimi

Memo Schutz

Ernesto Laguardia

Gema Garoa

Con este resultado, Memo Schutz aparece por segunda semana consecutiva entre los nominados, por lo que nuevamente dependerá del respaldo del público para mantenerse dentro del reality de Televisa.