Galilea Montijo celebra el Galifest tras la final de La Casa de los Famosos

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su final y con ello llegó una nueva edición del Galifest, la fiesta que ofrece Galilea Montijo en su casa.
Esta reunión se ha convertido en toda una tradición del entretenimiento mexicano y se lleva a cabo de manera anual con el motivo del cierre de la temporada de La Casa de los Famosos México.
¿Quiénes asistieron al Galifest 2026?
Respecto a los invitados no podían faltar los finalistas del reality show, entre ellos la ganadora Mariana Ochoa, Karina Torres y Yahir, quienes compartieron los momentos que vivieron en redes sociales.
Otros que compartieron momentos en la celebración fue Gema y Ese Pérez quienes formaron una gran amistad aún afuera del reality show de Televisa.
Y es que ambos se quedaron con el cuarto y quinto lugar del programa, pero ganaron mucha fama tras su polémica participación.
Se espera que la fiesta termine hasta la mañana del día siguiente, ya que se presentan grupos, bandas, entre otras celebridades.