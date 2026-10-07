Galilea Montijo celebra el Galifest tras la final de La Casa de los Famosos

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su final y con ello llegó una nueva edición del Galifest, la fiesta que ofrece Galilea Montijo en su casa.

Esta reunión se ha convertido en toda una tradición del entretenimiento mexicano y se lleva a cabo de manera anual con el motivo del cierre de la temporada de La Casa de los Famosos México.

¿Quiénes asistieron al Galifest 2026?

Respecto a los invitados no podían faltar los finalistas del reality show, entre ellos la ganadora Mariana Ochoa, Karina Torres y Yahir, quienes compartieron los momentos que vivieron en redes sociales.

Mariana cantando "Tus besos" 💋 en el Galifest. #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico MARIANA GANADORA https://t.co/IcLEcrhKkU — M I N A (@Mina_12M) October 8, 2026

Otros que compartieron momentos en la celebración fue Gema y Ese Pérez quienes formaron una gran amistad aún afuera del reality show de Televisa.

Y es que ambos se quedaron con el cuarto y quinto lugar del programa, pero ganaron mucha fama tras su polémica participación.

MELLIZOS EN LA GALIFEST 🪩 https://t.co/7GsmYsm9nA — 🪩✨ (@torturedglowx) October 8, 2026

Se espera que la fiesta termine hasta la mañana del día siguiente, ya que se presentan grupos, bandas, entre otras celebridades.