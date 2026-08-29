Daniela Arjona: quién es la nueva novia de Jorge D’Alessio, 14 años menor que él

El romance de Jorge D’Alessio dejó de ser un misterio. El integrante de Matute ya comparte públicamente momentos junto a Daniela Arjona Acosta, una emprendedora de origen colombiano que vive en Cancún y que es 14 años menor que el músico, quien tiene 51 años.

La relación tomó mayor fuerza durante la reciente presentación de Matute en el Payne Arena, en Hidalgo, Texas, como parte del Disco Stereo Tour. Desde el backstage, D’Alessio publicó fotografías en las que aparece su nueva pareja y acompañó una de ellas con un cariñoso mensaje: “Mi amor”.

Daniela también ha mostrado abiertamente su entusiasmo por esta nueva etapa. A través de sus redes sociales respondió a la publicación del cantante con el mensaje “Feliz de compartir todo contigo mi amor”. Después del concierto, ambos intercambiaron comentarios relacionados con una cena de tacos, en una muestra del tono cercano que mantienen públicamente.

¿Quién es Daniela Arjona?

Más allá de su relación con el integrante de Matute, Daniela Arjona tiene una trayectoria empresarial propia. Es fundadora de ROD Cycling, un espacio especializado en clases personalizadas de indoor cycling y preparación profesional dentro de esta disciplina.

La empresaria tiene raíces colombianas, aunque actualmente cuenta con nacionalidad mexicana y tiene su residencia en Cancún, Quintana Roo. Debido a que sus perfiles personales son privados, la información disponible sobre su vida personal es limitada.

En el ámbito profesional, Arjona Acosta también cuenta con experiencia en sectores relacionados con la hospitalidad de alto nivel, entre ellos housekeeping de lujo, alimentos y bebidas, diseño y organización de interiores, además de atención personalizada para huéspedes.

Jorge D’Alessio confirmó que está enamorado

Aunque las imágenes recientes hicieron más visible el romance, Jorge D’Alessio había anunciado semanas antes que había comenzado una nueva relación. El pasado 13 de agosto, el músico compartió una fotografía en la que aparecía tomado de la mano con una mujer dentro de un automóvil.

En aquella publicación, el cantante explicó que había conocido a alguien especial y que decidió darse la oportunidad de comenzar una nueva etapa sentimental. También aprovechó el mensaje para aclarar que su nueva pareja no tuvo relación alguna con el final de su matrimonio.

D’Alessio incluso señaló que Marichelo Puente y sus tres hijos, Santiago, Patricio y Ana Paula, conocían a Daniela y estaban al tanto de su relación. Con ello, buscó poner freno a las especulaciones que surgieron después de que se conociera su nuevo romance.

Marichelo Puente negó que Daniela provocara la separación

La situación también fue aclarada públicamente por Marichelo Puente, exesposa de D’Alessio y hermana de Anahí. El mismo día en que Jorge anunció su relación, ella publicó un mensaje en redes sociales para dejar claro que Daniela Arjona no fue responsable de su separación.

La también conductora aseguró que la actual pareja de su exesposo no tuvo ninguna participación en el proceso que llevó al fin de su matrimonio. Además, explicó que tanto ella como sus hijos conocen a Daniela y que están tranquilos con la nueva etapa sentimental de Jorge.

La postura de Marichelo Puente también reveló que existe una relación cordial entre ambos después de su separación, especialmente por el vínculo que mantienen como padres.

Marichelo incluso aconsejó a Jorge hacer público el romance

La exposición de la nueva relación no habría sido únicamente decisión de Jorge D’Alessio. El propio músico contó posteriormente que Marichelo le recomendó mostrar públicamente a Daniela para evitar que ella quedara en medio de rumores y especulaciones.

De acuerdo con el relato de D’Alessio, su exesposa le aconsejó que publicara algo sobre su relación porque consideraba injusto que Daniela permaneciera en una situación incómoda. La hija del cantante también habría respaldado esa decisión.

Así, después de mantener cierta discreción, Jorge D’Alessio comenzó a compartir fotografías y mensajes junto a Daniela, haciendo evidente que ambos atraviesan una nueva etapa sentimental.

¿Cuándo terminó el matrimonio de Jorge D’Alessio y Marichelo?

La separación de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente fue confirmada en abril de 2026, después de alrededor de 15 años de matrimonio. Ambos señalaron que la decisión se tomó de común acuerdo y que el bienestar de sus hijos era una de sus principales prioridades.

Meses después, Marichelo dejó claro que no existía posibilidad de retomar la relación sentimental. Explicó que ambos continuarían en contacto debido a sus hijos, pero que su vínculo como pareja había terminado.

Por su parte, D’Alessio reconoció que el final de su matrimonio no respondió a una sola situación, sino a una serie de circunstancias que llevaron a la separación. En ese periodo, el músico había negado tener una nueva pareja y aseguró que prefería concentrarse en sí mismo.