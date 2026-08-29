Regresarán a clases con “mochila por la paz”

A partir de este lunes 31 de agosto, los más de 173 mil niñas, niños y adolescentes de educación básica en los 13 municipios del estado que iniciarán el Ciclo Escolar 2026-2027, serán sometidos a la ahora conocida como “mochila por la paz”, que sustituirá al programa “operación mochila”, informó el presidente de la comisión de educación del Congreso del Estado.

El legislador explicó que la estrategia, antes conocida como “Operación Mochila”, llevará el nombre de “Mochila por la Paz” por decisión de la Secretaría de Educación.

Su aplicación no será general desde el primer día de clases, sino que comenzará de forma aleatoria y en distintos niveles e instituciones educativas.

De acuerdo con la Secretaría de Educación (Seduc) de Campeche, para el ciclo escolar que recién va a comenzar, hay una matrícula estimada en Educación Básica de 173 mil 606 alumnos y alumnas, así como el apoyo de 11 mil 709 docentes y 3 mil 647 colaboradores de apoyo y asistencia a la educación, desplegados en 2 mil 372 planteles a lo largo del territorio estatal Nah Miss señaló que el programa tiene como propósito cuidar la integridad física de niñas, niños y adolescentes dentro de los planteles.

Detalló que las revisiones se realizarán de manera progresiva, por lo que las autoridades educativas definirán los momentos y escuelas donde se pondrá en marcha esta medida.

El presidente de la Comisión de Educación aseguró que en todo momento se buscará respetar los derechos humanos de los estudiantes y sus familias.

Indicó que las acciones deberán realizarse con cuidado y bajo una coordinación constante entre las autoridades educativas, los padres de familia y las instituciones encargadas de la procuración de justicia.