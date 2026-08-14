Marichelo Puente rompe el silencio tras la nueva relación de Jorge D’Alessio

Luego de darse a conocer la nueva relación sentimental de Jorge D’Alessio, Marichelo Puente rompió el silencio y reaccionó a las recientes declaraciones del cantante, quien ha confirmado que está viviendo una nueva oportunidad en el amor.

Apenas hace unos meses la pareja confirmó su divorcio, por lo que las declaraciones del cantante han dejado sin palabras a los fans, por lo que la postura de Marichelo ha dejado sin palabras a más de una persona.

Noticia Destacada Jorge D’Alessio revela que tiene una nueva relación sentimental a meses de su divorcio

Marichelo reacciona a la nueva relación de Jorge D’Alessio

Fue por medio de un mensaje en sus redes sociales, donde Marichelo confirmó que ya estaba al tanto de la nueva relación de Jorge D’Alessio, al igual que sus hijos. También, reveló que la pareja del cantante, no fue la responsable de su divorcio.

“Su actual pareja no tuvo absolutamente nada que ver con nuestra separación ni con nuestro proceso de divorcio. Tanto nuestros hijos como yo conocemos esta nueva etapa de su vida y estamos muy contentos por él”

Noticia Destacada Jorge D'Alessio revela que ha estado más cerca de su madre Lupita D'Alessio, luego de su polémico divorcio

Finalmente, reveló que sin importar la situación sentimental del cantante, los dos buscan cuidar y mantener una buena relación familiar, siempre pensando en el bienestar de sus hijos.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal