GTA 6 lanzará su tráiler extendido; ¿dónde y cuándo se podrá ver en México?

Rockstar Games anunció la presentación del nuevo avance oficial de ‘Grand Theft Auto VI', señalado como un "vistazo extendido" (Extended Look). Este material ofrecerá a la comunidad nuevos detalles sobre la ambientación, personajes y el mapa del esperado videojuego.

A pesar de haber tenido problemas con filtraciones, la empresa ha continuado con el plan de mercadotecnia que se tenía planeado. Este material es uno de los más esperados pues se podrán nuevos conceptos del videojuego, sin embargo, es importante saber cuándo y dónde podrá ser visto para no perder ningún detalle.

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¿Cuándo y dónde se podrá ver el tráiler extendido de ‘GTA 6’?

El estreno global está programado para el jueves 27 de agosto de 2026. En México, los usuarios podrán sintonizar la transmisión en la plataforma Netflix, a las 13:00 horas, tiempo del centro. En esta plataforma de streaming se tendrá el estreno exclusivo para todos los usuarios a nivel nacional.

Sin embargo; para aquellos que no tengan una cuenta de Netflix, los interesados deberán esperar un total de seis horas más. Esto debido a que Rockstar confirmó que el contenido será lanzado posteriormente de manera gratuita en el canal oficial de YouTube de la empresa y en la página oficial de GTA VI.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look premieres on @netflix Thursday, August 27 at 3 p.m. ET.https://t.co/px5rI0eKh7 pic.twitter.com/IDZO55jY6K — Rockstar Games (@RockstarGames) August 6, 2026

Este lanzamiento marca uno de los puntos más altos de expectativa dentro de la industria tras meses de hermetismo por parte de la desarrolladora. El videojuego completo tiene fijada su fecha de salida internacional para el 19 de noviembre de 2026 en las consolas de última generación.

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