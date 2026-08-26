Estados Unidos acusa formalmente a ‘El R1’ y a ‘El R2’, comandantes del CJNG, por tráfico de drogas

El gobierno de los Estados Unidos dio a conocer que consiguió una acusación federal en contra de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, conocidos como el "R1" y "R2", por narcotráfico.

Los dos sujetos acusados fueron identificados como los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán; el "R1" señalado directamente de participar en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

"Los hermanos Álvarez Ayala están acusados por conspiración para producir y distribuir cinco kilos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina para su importación a los Estados Unidos, desde 2004 y hasta diciembre de 2023; y por usar, portar, blandir y disparar un arma de fuego, incluyendo una ametralladora, en relación con una conspiración de tráfico de drogas", declaró el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Ramón Álvarez Ayala fue detenido en un operativo ejecutado por diferentes corporaciones de seguridad del gobierno mexicano, que realizaron en la Atotonilco El Alto del estado de Jalisco.

"El R1 es identificado como el principal líder de Los Rs, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco. Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región", escribió García Harfuch en sus redes sociales.

"Sí, hay una muy buena colaboración y muy buen intercambio de información con Estados Unidos; ayer, simplemente con la detención de este sujeto, inmediatamente estábamos ya en un intercambio de información con ellos, que por supuesto agradecemos mucho cualquier información que nos proporcionen”, agregó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.