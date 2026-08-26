Policías revisan motocicleta en Campeche y descubren que llevaba placas de otro vehículo

Una motocicleta fue asegurada en la colonia Lindavista, en la ciudad de San Francisco de Campeche, luego de que policías detectaron que circulaba con placas presuntamente correspondientes a otro vehículo.

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La unidad fue interceptada durante un recorrido de vigilancia. Al revisar sus datos de identificación, los agentes observaron que la matrícula se encontraba recortada y, según la información consultada, había sido expedida para una unidad distinta.

La motocicleta fue trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, instancia que determinará su procedencia y esclarecerá por qué portaba placas que aparentemente no le correspondían.

El conductor no fue turnado ante la Fiscalía, sino remitido al Juzgado Cívico. Las autoridades no informaron si la motocicleta cuenta con reporte de robo ni revelaron la identidad de la persona que la conducía.

JGH