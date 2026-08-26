Salió rumbo a Candelaria y desapareció: buscan a Lao Iván Chang Mote en Campeche

La Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Lao Iván Chang Mote, de 38 años, quien fue visto por última vez cuando se dirigía al municipio de Candelaria.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda, su desaparición fue reportada el 25 de agosto de 2026. En ese momento vestía playera gris, pantalón de mezclilla azul y una gorra negra con letras rojas. También llevaba un rosario de madera como cadena.

Lao Iván Chang Mote es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.70 metros, tiene tez blanca, calvicie, barba y bigote semipoblados, ojos café claro y nariz mediana.

La Fiscalía pidió que cualquier información que ayude a conocer su paradero sea comunicada al teléfono 981 81 1 94 00. Hasta el momento, la ficha no proporciona mayores detalles sobre el sitio desde el cual salió ni las circunstancias de su desaparición.

JGH