Identifican a Alberto “N”, presunto asesino del influencer César Daniel Nolazco Gastélum

Autoridades locales e investigadoras identificaron a Alberto “N” como el presunto responsable del asesinato del influencer y creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, en un avance significativo para la resolución del caso que generó fuerte indignación en redes sociales.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar al sujeto en Puebla. Fue en esta zona que se realizó un operativo por parte de las autoridades para la detención del mismo.

Durante el mismo operativo, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron agredidos por tres sujetos armados. Ante la agresión, los elementos contestaron al fuego, durante el ataque se informó que perdió la vida uno de los agresores y dos fueron detenidos, entre ellos Jesús Alberto “N”.

En seguimiento a la investigación por el homicidio del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, labores de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia permitieron identificar y ubicar en Puebla a… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 27, 2026

En el lugar de los hechos también se aseguraron tres armas de fuego, cartuchos y vehículos. El secretario señaló que las investigaciones continúan para detener a todos los responsables del asesinato de César Gastélum.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal