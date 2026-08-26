CIRT celebra aprobación de nuevos lineamientos para las audiencias: ¿qué cambiará en radio y TV?

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, CIRT, celebró la aprobación de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que el documento mantiene un equilibrio entre las obligaciones de los medios, la libertad editorial y la viabilidad económica de la industria.

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Los lineamientos fueron aprobados el miércoles 26 de agosto por el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, CRT, después de una consulta pública realizada del 27 de julio al 21 de agosto. Su aplicación alcanzará a concesionarios de radio y televisión abierta, sistemas de televisión y audio restringidos, así como a empresas programadoras.

¿Qué cambiará para el público?

La normativa establece mecanismos para que radioescuchas y televidentes puedan presentar inconformidades y recibir una respuesta del medio. Para ello, las empresas deberán contar con una Defensoría de las Audiencias, publicar sus mecanismos de contacto y disponer de un código de ética.

También se deberá diferenciar la información noticiosa de las opiniones. En televisión podrán utilizarse plecas, cortinillas o mensajes en pantalla, mientras que en radio se contemplan avisos o recursos sonoros. La intención es que el público pueda identificar cuándo un conductor informa sobre un hecho y cuándo expresa una valoración personal.

Entre los derechos considerados se encuentran recibir información plural y oportuna, distinguir la publicidad del contenido periodístico, ejercer el derecho de réplica y acceder a contenidos respetuosos de los derechos humanos, la igualdad, la diversidad cultural y el interés superior de la niñez.

La presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, rechazó que la medida permita censurar o retirar contenidos. Explicó que el organismo no decidirá cuáles noticias son verdaderas o falsas ni revisará las decisiones editoriales, sino que vigilará que los medios reciban y respondan las quejas de sus audiencias.

La intervención de la autoridad ocurriría cuando un medio carezca de defensoría o código de ética, no habilite mecanismos para recibir inconformidades o incumpla reiteradamente el procedimiento. En esos casos podrían iniciarse sanciones equivalentes a entre 0.1 y uno por ciento de los ingresos anuales del concesionario.

La CIRT aseguró que sus principales preocupaciones fueron atendidas después del diálogo con las autoridades. También anunció talleres para implementar las disposiciones en sus más de mil 200 estaciones y ofreció apoyo a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos.

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De acuerdo con el organismo empresarial, la consulta recibió la participación de ocho mil 899 personas. La nueva normativa entrará en vigor 30 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, había participado semanas antes en conferencias para defender la propuesta frente a las acusaciones de censura. Sin embargo, la presentación de los lineamientos ya aprobados fue encabezada por Norma Solano, presidenta de la CRT.

JFH