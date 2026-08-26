Papelera de WhatsApp: dónde encontrar las fotos, videos y documentos para borrarlos

Si tu celular comienza a quedarse sin espacio, WhatsApp puede ser uno de los responsables debido a la cantidad de fotos, videos, audios y documentos que se reciben diariamente. Aunque suele hablarse de una “papelera de WhatsApp”, la aplicación no cuenta con una función de este tipo como la que existe en una computadora.

En realidad, la plataforma incorpora el Administrador de almacenamiento, una herramienta que permite identificar los archivos más pesados y eliminarlos desde la propia aplicación. Además, antes de realizar la limpieza es posible revisar el contenido para evitar que fotografías o documentos importantes terminen borrados por error.

En los teléfonos Android existe una alternativa adicional para quienes necesitan realizar una limpieza más exhaustiva: acceder a las carpetas internas donde se guardan imágenes, videos, audios y documentos de la aplicación. Esta opción requiere mayor cuidado, ya que eliminar archivos directamente puede afectar el contenido disponible en WhatsApp.

¿Cómo borrar fotos, videos, audios y documentos de WhatsApp?

La forma más práctica para liberar espacio se encuentra dentro de los ajustes de WhatsApp. El procedimiento es similar tanto en Android como en iPhone, aunque algunos nombres pueden variar ligeramente de acuerdo con la versión instalada.

Abre WhatsApp en el teléfono. Entra a Ajustes o Configuración. Selecciona Almacenamiento y datos. Ingresa a Administrar almacenamiento. Revisa las categorías y conversaciones que ocupan más espacio. Selecciona las fotos, videos, audios o documentos que quieras eliminar. Presiona el ícono de la papelera y confirma la acción.

Desde este apartado también puedes conocer cuánto espacio está utilizando WhatsApp y cuáles son los chats o canales que concentran más archivos. De esta manera, puedes comenzar la limpieza por las conversaciones que almacenan contenido de mayor tamaño.

Una ventaja del Administrador de almacenamiento es que permite visualizar los elementos antes de eliminarlos. Algunas versiones también ofrecen opciones para ordenar o filtrar los archivos más grandes, lo que facilita encontrar rápidamente aquello que ocupa más memoria.

¿Cómo eliminar archivos directamente desde un chat?

Otra opción consiste en realizar la limpieza desde una conversación específica. Para hacerlo, abre el chat que quieres revisar y toca el nombre del contacto o del grupo que aparece en la parte superior.

Después, entra en Archivos, enlaces y documentos. Ahí podrás consultar el contenido multimedia que se ha compartido en esa conversación y seleccionar los elementos que ya no quieras conservar.

Es importante considerar que eliminar un archivo de WhatsApp de tu dispositivo no significa que también desaparezca del teléfono de otros participantes. Además, algunas fotografías o videos podrían continuar almacenados en la galería, la memoria interna o un servicio de almacenamiento en la nube.

¿Dónde están los archivos de WhatsApp en Android?

En Android, los usuarios pueden acceder a las carpetas internas en las que WhatsApp guarda parte de su contenido multimedia. Este método permite hacer una limpieza más profunda cuando existen numerosos archivos acumulados.

Sin embargo, se recomienda revisar cuidadosamente cada elemento antes de eliminarlo. Borrar directamente desde estas carpetas internas puede provocar que determinados archivos dejen de estar disponibles dentro de WhatsApp.

¿Qué ocurre con las fotos de WhatsApp en iPhone?

En iPhone, algunas fotografías y videos recibidos mediante WhatsApp pueden guardarse automáticamente en la aplicación Fotos, si esta opción está activada.

Por esta razón, eliminar una imagen desde WhatsApp no necesariamente significa que también haya desaparecido de la galería del dispositivo. Para liberar completamente el espacio, es necesario revisar Fotos y eliminar el contenido que ya no se necesite.

Una vez borradas, las imágenes pueden permanecer durante un tiempo en el álbum Eliminado recientemente. Si se busca recuperar el espacio de inmediato, también será necesario eliminarlas definitivamente desde ese apartado.