Detienen a Miguel Salvador “N”, señalado por el feminicidio de una adolescente en la Supermanzana 225 de Cancún

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó la detención de Miguel Salvador “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de una adolescente de 15 años, ocurrido el pasado 25 de agosto en un domicilio de la Supermanzana 225 de Cancún.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Feminicidio, el detenido habría ingresado a la vivienda con la intención de cometer un robo, pero fue sorprendido por la menor, quien gritó para pedir ayuda.

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Ante esta situación, el sujeto presuntamente la atacó físicamente hasta privarla de la vida y posteriormente salió del inmueble con diversos objetos, entre ellos una televisión y el teléfono celular de la víctima.

La Fiscalía señaló que la necropsia practicada al cuerpo de la adolescente determinó como causa de muerte la obstrucción de las vías aéreas provocada por un cinturón. Previamente, el agresor la habría estrangulado con las manos.

Como parte de las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación establecieron que los objetos sustraídos de la vivienda fueron vendidos posteriormente en una casa de empeño y en una tienda de celulares, lo que permitió obtener datos para avanzar en la identificación del probable responsable.

Tras las labores de investigación, elementos de la Fiscalía desplegaron un operativo que permitió ubicar y detener a Miguel Salvador “N” en un parque de la zona conocida como El Crucero.

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El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que, dentro del término constitucional correspondiente, determinará su situación jurídica y continuará con la integración de los datos de prueba relacionados con el caso.

La investigación permanece bajo la conducción de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Feminicidio, que lleva el caso con perspectiva de género.