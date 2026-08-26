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Campeche / Sucesos

Camioneta termina contra una vivienda en Seybaplaya; conductor habría estado ebrio

Daños materiales de consideración dejó un accidente ocurrido en la colonia San Rafael, donde el conductor de una camioneta perdió el control y chocó contra una vivienda.

Por Jorge May

26 de ago de 2026

1 min

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Camioneta se impacta contra una vivienda en Seybaplaya; no hubo lesionados
Camioneta se impacta contra una vivienda en Seybaplaya; no hubo lesionados

Un acto de imprudencia al volante terminó en un accidente luego de que el conductor de una camioneta Ford, F250 placas del Estado de Campeche, perdiera el control y terminará por impactarse contra la fachada de una vivienda en Seybaplaya.

El hecho ocurrió la mañana de este miércoles, 26 de agosto, sobre la calle 6, entre 37 y 39 de la colonia San Rafael.

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Según testigos, de la unidad descendió el chofer y su acompañante, ambos en presunto estado de ebriedad, así como una menor de edad, para luego retirarse del sitio.

Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas, sólo daños materiales de consideración en este accidente.

Al lugar ha llegado la Policía de Seybaplaya, quien se encargará de las diligencias correspondientes como el aseguramiento de la unidad involucrada.

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