Claudia Sheinbaum descarta por ahora reunión bilateral con Trump: “cuando lleguemos a un acuerdo podremos reunirnos”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que por ahora no considera indispensable una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a los temas pendientes entre ambos gobiernos en materia de seguridad, migración, comercio y aranceles.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 26 de agosto en Palacio Nacional, la mandataria explicó que existe una comunicación constante entre los equipos de ambos países y que ella ha conversado 21 veces por teléfono con Trump.

Sheinbaum sostuvo que un encuentro formal podrá realizarse cuando existan condiciones y acuerdos suficientes entre ambas administraciones.

¿Cuándo se reunirán Claudia Sheinbaum y Donald Trump?

“Cuando lleguemos a un acuerdo ya podríamos reunirnos”, respondió la presidenta al ser cuestionada sobre la posibilidad de un encuentro cara a cara con Trump.

Sheinbaum recordó que ya coincidió con el mandatario estadounidense durante actividades relacionadas con el Mundial de futbol, tanto en el sorteo de los grupos como en la final del torneo.

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Sin embargo, precisó que una reunión bilateral formal en Estados Unidos dependerá del avance de las negociaciones entre ambos gobiernos.

“Cuando sea oportuno iremos a Estados Unidos a reunirnos con el presidente Trump”, señaló.

México mantiene negociaciones comerciales con Estados Unidos

La mandataria explicó que funcionarios mexicanos se encuentran actualmente en territorio estadounidense para continuar las conversaciones.

Mencionó la presencia del secretario de Economía en Washington, acompañado por integrantes del equipo mexicano y representantes vinculados con el sector empresarial, con el objetivo de trabajar sobre el tratado comercial y los aranceles que enfrenta México.

Sheinbaum añadió que el secretario de Relaciones Exteriores también se encuentra en Estados Unidos, por lo que aseguró que existe “permanente comunicación entre los gobiernos”.

Sheinbaum insiste en soberanía y no subordinación

La presidenta sostuvo que México buscará mantener una buena relación con Washington, pero aseguró que ello no significará renunciar a principios fundamentales de política exterior.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein explicó que existe una permanente comunicación y una buena relación con el gobierno de #EEUU y destacó que ha mantenido conversaciones telefónicas en 21 ocasiones con el presidente Donald Trump. Además, señaló que México busca el… pic.twitter.com/kUZFWkWhJy — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 26, 2026

Entre ellos mencionó la soberanía, independencia, integridad territorial, no injerencia y no subordinación, además de mantener una coordinación bilateral.

Sheinbaum también señaló que su gobierno continuará buscando “el mejor acuerdo comercial posible” frente a la nueva política económica de Estados Unidos.

Al ser cuestionada nuevamente sobre si una reunión política podría ayudar a cerrar los temas pendientes, respondió: “Ya habrá oportunidad”.

IO