Gianni Infantino, en problemas: Italia retira su apoyo para las elecciones de FIFA 2027

La carrera de Gianni Infantino por mantenerse al frente de la FIFA sumó un nuevo episodio de tensión luego de que la Federación Italiana de Futbol (FIGC) decidiera retirar el respaldo que anteriormente había otorgado a su candidatura para las elecciones de 2027.

La postura de Italia representa un nuevo golpe para el dirigente y refleja el creciente desacuerdo entre distintas federaciones europeas y las decisiones impulsadas desde la FIFA. La FIGC explicó que busca mantener una posición cercana a la UEFA y a su presidente, Aleksander Čeferin.

Italia cambia su postura sobre Infantino

El organismo italiano señaló que su nueva posición responde a las recientes iniciativas de Infantino relacionadas con la gobernanza del futbol y con la organización del calendario y las competiciones internacionales.

El presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, elegido para el cargo el pasado 22 de junio, aseguró que la federación pretende defender un modelo basado en el diálogo, la escucha y la corresponsabilidad entre las instituciones deportivas.

Malagò también afirmó que Italia continuará trabajando junto con la UEFA y otras federaciones europeas para impulsar un modelo de futbol sustentado en el mérito deportivo, la solidaridad, la sostenibilidad y una mayor participación de los aficionados.

¿Por qué Gianni Infantino ha sido cuestionado?

La decisión de la Federación Italiana de Futbol ocurre después de la controversia provocada por un proyecto relacionado con los derechos comerciales del Mundial. Infantino planteó la posibilidad de permitir que inversionistas privados adquirieran una participación en esos derechos, propuesta que finalmente tuvo que retirar ante la oposición de varias federaciones.

El episodio provocó nuevas críticas hacia el presidente de la FIFA, cuya gestión ha sido cuestionada por diferentes organismos internacionales. Entre quienes han manifestado su rechazo se encuentran la UEFA, la AFC y la Concacaf, que han llegado a pedir su salida.

No todas las confederaciones están contra Infantino

Mientras Italia y otros organismos han tomado distancia de Gianni Infantino, algunas confederaciones mantienen su respaldo al dirigente. La Conmebol y la Confederación Africana han expresado su apoyo al presidente de FIFA en los últimos días.

A este respaldo también se sumaron algunas figuras reconocidas del futbol internacional, entre ellas Cafú, Roberto Carlos, Javier Zanetti, Pepe y Felipe Melo, quienes manifestaron públicamente su respaldo a Infantino.

Con las elecciones de FIFA 2027 todavía por delante, el retiro del apoyo italiano abre un nuevo capítulo en la disputa por el futuro de la organización. La posición de la FIGC también refuerza la división entre quienes respaldan el proyecto de Infantino y las federaciones que cuestionan sus decisiones recientes.