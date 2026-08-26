Perfumes modernos para abuelas: las fragancias elegantes que puedes regalar este 28 de agosto

El Día del Abuelo, que se conmemora el 28 de agosto, representa una oportunidad para tener un detalle especial con las mujeres de la familia. Un perfume puede convertirse en un regalo que, además de ser útil, refleje los gustos y la personalidad de cada abuela.

Lejos de limitarse a fragancias tradicionales, actualmente existen propuestas con combinaciones florales, frutales, amaderadas y orientales que aportan un aire contemporáneo. Por ello, elegir un aroma moderno puede ser una buena alternativa para las mujeres mayores que disfrutan de cuidar su estilo.

Delina Exclusif, de Parfums de Marly

Entre las opciones más sofisticadas se encuentra Delina Exclusif, de Parfums de Marly, una fragancia lanzada en 2018 y creada por el perfumista Quentin Bisch. Su composición mezcla elementos frutales, florales y amaderados, por lo que resulta adecuada para quienes prefieren aromas con mayor intensidad.

En sus primeras notas aparecen lichi, pera, bergamota, pimienta rosa y toronja. Después destacan la rosa turca, el oud y el incienso, mientras que la parte final incorpora vainilla, ámbar, almizcle, vetiver y diferentes notas amaderadas.

Sirène, de Fragrance Du Bois

Una alternativa más reciente es Sirène, de Fragrance Du Bois, creada por Nanako Ogi y presentada en 2024. Su propuesta destaca por una combinación poco convencional que comienza con cereza y pimienta, seguida de notas de oud, lactonas e incienso.

En la base aparecen benjuí, cipriol, ládano y musgo, elementos que aportan profundidad al perfume. Por su composición, puede ser una opción para una abuela que busca una fragancia moderna y sofisticada, pero diferente de los aromas tradicionales.

Attrape-Rêves, de Louis Vuitton

Para quienes prefieren los aromas femeninos con presencia floral, Attrape-Rêves, de Louis Vuitton, puede ser una elección acertada. Esta fragancia fue creada por Jacques Cavallier Belletrud y llegó al mercado en 2018 con una composición de carácter oriental floral.

Su salida reúne lichi, bergamota y jengibre, mientras que el corazón combina peonía, rosa turca y cacao. El pachulí aparece como nota de fondo y ayuda a darle un carácter distintivo, por lo que puede funcionar como regalo para una mujer mayor que disfruta de fragancias elegantes.

Bright Crystal, de Versace

Si la intención es encontrar un perfume más ligero para el día a día, Bright Crystal, de Versace, es otra alternativa. Creada por Alberto Morillas y lanzada en 2006, pertenece a la familia floral frutal y apuesta por un perfil fresco y luminoso.

La fragancia combina yuzu, granada y notas de hielo en la salida. Su corazón reúne peonía, flor de loto y magnolia, mientras que el almizcle, la caoba y el ámbar completan la composición. Por su carácter fresco, puede ser una opción para una abuela que prefiere aromas femeninos y fáciles de llevar.

Así, antes de elegir un perfume para el Día del Abuelo, lo ideal es considerar el estilo de quien recibirá el regalo. Una fragancia intensa y envolvente puede funcionar para alguien que disfruta de aromas sofisticados, mientras que una composición floral o frutal puede ser más apropiada para el uso cotidiano.