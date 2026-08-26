Dos motociclistas resultan gravemente lesionados tras impactarse contra base de concreto de la CFE en Carmen

Dos hombres resultaron fuertemente lesionados luego de que la motocicleta en la que se desplazaban se saliera de la vía y terminara impactándose contra una base de concreto perteneciente a una torre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la colonia Benito Juárez.

El accidente ocurrió sobre la avenida 10 de Julio, en su cruce con avenida Satélite, cuando los dos masculinos viajaban a bordo de una motocicleta Italika 150Z, color azul con negro, con placa de circulación 66GUE4 del estado de Campeche, presuntamente con dirección hacia el mercado de mariscos.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, al tomar una de las curvas de la avenida, el conductor habría perdido el control de la unidad, aparentemente debido a la velocidad, provocando que ambos tripulantes salieran de la vía y terminaran sobre el camellón.

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La motocicleta continuó su trayectoria hasta impactarse violentamente contra una base de concreto que sostiene una torre propiedad de la CFE, ocasionando que los ocupantes salieran proyectados y quedaran con diversas lesiones.

Uno de los motociclistas logró ponerse de pie pese a presentar fuertes golpes y lesiones en una de sus piernas y el pecho. Sin embargo, su acompañante quedó tendido sobre el camellón, con lesiones de consideración principalmente en los brazos y el rostro.

La escena generó momentos de tensión, ya que familiares y ciudadanos que se encontraban en la zona acudieron de inmediato para auxiliar a los heridos. Entre ellos se encontraba la madre de uno de los lesionados, quien, visiblemente afectada, permaneció junto a él mientras esperaba la llegada de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribó personal de Protección Civil, así como agentes de la Dirección de Seguridad Pública, quienes acordonaron y verificaron la situación. Los paramédicos brindaron los primeros auxilios a los dos hombres y posteriormente determinaron su traslado a un hospital para recibir atención médica especializada.

La motocicleta quedó bajo resguardo de las autoridades y posteriormente fue trasladada al corralón municipal, mientras que el hecho fue turnado ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades y determinar oficialmente cómo ocurrió el accidente.

Cabe señalar que, en el sitio, surgió una versión en el sentido de que otra motocicleta presuntamente les habría cerrado el paso, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control. Sin embargo, esta versión no fue confirmada por las autoridades, por lo que serán las investigaciones correspondientes las que determinen las causas reales del percance.