WhatsApp dice adiós al PIN de seis dígitos y prepara nuevas medidas de seguridad

Las cuentas de WhatsApp se han convertido en un objetivo frecuente para quienes buscan obtener códigos, información personal o acceso a conversaciones privadas. Ante este escenario, la plataforma prepara una serie de modificaciones enfocadas en reforzar la seguridad de millones de usuarios.

Entre las novedades destaca el reemplazo del tradicional PIN de seis dígitos utilizado en la verificación en dos pasos por una contraseña que podrá combinar letras, números y caracteres especiales. También se contempla la utilización de varias passkeys y más información cuando se recibe una llamada de un número desconocido.

WhatsApp sustituirá el PIN por una contraseña

Uno de los principales cambios estará en la verificación en dos pasos. Hasta ahora, esta herramienta utiliza un código numérico de seis dígitos para añadir una capa adicional de protección a la cuenta.

Con la nueva propuesta, WhatsApp permitirá utilizar una contraseña con una combinación más amplia de caracteres. Esto ofrece la posibilidad de crear claves más complejas y difíciles de adivinar para quienes intenten ingresar a una cuenta sin autorización.

La medida cobra relevancia porque en las conversaciones de WhatsApp pueden encontrarse fotografías, documentos, contactos, información laboral e incluso datos relacionados con clientes. Por ello, perder el control de una cuenta puede representar un problema tanto personal como profesional.

Para reducir riesgos, una de las recomendaciones más importantes es evitar claves sencillas o relacionadas con datos personales. También es conveniente utilizar una contraseña diferente para cada servicio y evitar repetir la misma combinación en distintas plataformas.

WhatsApp permitirá asociar más de una passkey

Otra de las novedades está relacionada con las passkeys, mecanismos que permiten comprobar la identidad mediante sistemas de seguridad integrados en dispositivos, como la huella digital, el reconocimiento facial o el bloqueo de pantalla.

La actualización permitirá vincular más de una passkey con una misma cuenta de WhatsApp. Esta opción puede resultar especialmente práctica para quienes utilizan la aplicación desde un teléfono adicional, una tableta u otros dispositivos.

De esta manera, el usuario no dependerá de un único método de acceso seguro. Cada dispositivo compatible podrá contar con su propio mecanismo de autenticación, lo que busca facilitar la experiencia sin sacrificar protección.

Según la información difundida por Meta, más de mil millones de personas ya han configurado una passkey. La expansión de esta tecnología refleja el creciente interés por utilizar sistemas de identificación que no dependan exclusivamente de contraseñas que deben memorizarse.

WhatsApp dará más información sobre llamadas desconocidas

Las llamadas de números que no aparecen entre los contactos también recibirán atención. En Android, WhatsApp incorporará información adicional que podría ayudar al usuario a decidir si responde o no una comunicación inesperada.

Entre los datos que podrán mostrarse están el país asociado al número y la existencia de algún grupo en común entre la persona que llama y quien recibe la llamada. Esta información permitirá tener mayor contexto antes de contestar.

Si aparece un número procedente de un país desconocido o relacionado con un grupo que el usuario no identifica, la señal puede servir como motivo para actuar con precaución. Sin embargo, recibir una llamada de un número no registrado no significa automáticamente que se trate de una estafa.

La función busca ofrecer elementos adicionales para que cada persona pueda evaluar la comunicación. Esto resulta especialmente útil ante el aumento de llamadas y mensajes que intentan generar confianza o urgencia para conseguir información.

Las estafas también están bajo la lupa

Los fraudes digitales pueden llegar mediante supuestas ofertas de empleo, promociones, avisos urgentes o mensajes que aparentan proceder de empresas conocidas. En muchos casos, los delincuentes buscan que la víctima entregue información, abra un enlace o continúe una conversación.

Ante este problema, WhatsApp también trabaja en herramientas capaces de identificar determinados patrones relacionados con posibles estafas. Una de ellas analiza los mensajes directamente en el dispositivo para detectar señales que podrían estar asociadas con este tipo de engaños.

El sistema utiliza inTeligencia artificial y realiza el análisis en el propio dispositivo, de acuerdo con la información proporcionada. Además, existe una función en fase beta que permite compartir los últimos cinco mensajes recibidos para ayudar a mejorar la precisión de esta herramienta.

Aun con estas funciones, la seguridad digital también depende de los hábitos del usuario. Solicitudes inesperadas de dinero, códigos de acceso, información personal o enlaces sospechosos deben revisarse con cuidado antes de realizar cualquier acción.

Una cuenta de WhatsApp puede contener información importante

La protección de WhatsApp ya no se limita a cuidar conversaciones personales. La aplicación también se utiliza para compartir facturas, fotografías, documentos, información laboral y datos de clientes.

Para pequeños negocios, comerciantes y trabajadores independientes, perder el control de una cuenta puede generar consecuencias adicionales. Un tercero podría utilizarla para contactar clientes, solicitar dinero o hacerse pasar por el propietario.

Las nuevas herramientas buscan reducir este tipo de riesgos mediante diferentes mecanismos. La contraseña sustituirá al antiguo PIN, las passkeys permitirán gestionar distintos métodos de acceso y la información sobre llamadas desconocidas ayudará a identificar comunicaciones que podrían resultar sospechosas.

A esto se suman las funciones para detectar posibles estafas, que pretenden convertirse en una barrera adicional. Sin embargo, ninguna herramienta sustituye medidas básicas como no compartir códigos de verificación, desconfiar de solicitudes inesperadas y comprobar la identidad de quien se comunica.

¿Qué cambia para los usuarios de WhatsApp?

Para quienes utilizan WhatsApp únicamente desde un teléfono y reciben pocas llamadas desconocidas, algunas novedades podrían pasar desapercibidas. En cambio, quienes manejan varios dispositivos o utilizan la aplicación para trabajar tendrán más alternativas para reforzar la protección de su cuenta.

La posibilidad de utilizar varias passkeys permitirá administrar diferentes mecanismos de autenticación, mientras que la nueva contraseña ofrecerá una alternativa al PIN numérico. Al mismo tiempo, las llamadas desconocidas tendrán información adicional para ayudar a determinar si conviene responder.

En conjunto, los cambios muestran que la seguridad de WhatsApp busca convertirse en una protección más activa frente al acceso no autorizado y los intentos de fraude. La plataforma suma así diferentes herramientas para que los usuarios tengan más recursos al momento de proteger su información.

El objetivo no es solamente cambiar la forma de ingresar a la cuenta. Con contraseñas, passkeys y alertas informativas, WhatsApp busca elevar las barreras contra quienes intentan apropiarse de perfiles o engañar a los usuarios mediante llamadas y mensajes.