Tragedia en Felipe Carrillo Puerto: Muere motociclista tras derrapar cuando se dirigía a la comunidad de Señor

Trágica muerte encontró un motociclista, cuando se retiraba de las actividades de la fiesta tradicional de Tixcacal Guardia en horas de la madrugada, cuando se dirigía a la comunidad de Señor, perdió el equilibrio luego de pasar una curva hasta derraparse y golpear su cuerpo sobre el pavimento perdiendo la vida en el lugar, mientras su acompañante solamente resultó lesionado.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 04 horas en la carretera vecinal tramo Tixcacal Guardia -Señor al ser reportado un accidente en una carretera vecinal y que inicialmente se trataba de dos personas lesionadas luego de derrapar en una motocicleta.

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Al lugar hicieron acto de presencia elementos de la Policía Municipal destacamentados en la localidad de Señor quienes luego de corroborar los hechos solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios a las personas que se encontraban lesionados.

Con la llegada de los paramédicos pudieron confirmar que el conductor de la motocicleta ya no contaba con signos vitales y el acompañante luego de ser atendido y tras las curaciones de sus heridas no ameritó ser trasladado al hospital por lo que se retiró del lugar

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La motocicleta accidentada se trata de la marca Veloci color rojo con negro, tipo turismo sin placas de circulación, mismo que circulaba de poniente a oriente A cargo del ahora occiso José C.P. de 22 años de edad mismo que era acompañado por Angel C.C. de 25 años de edad ambos originarios y con domicilio en la comunidad de Señor.

También arribó el lugar personal de la Fiscalia General del Estado quienes se encargaron de realizar los trabajos periciales para el deslinde de responsabilidades y posteriormente se hizo el levantamiento del cuerp.

Este fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense para realizar la necropsia de ley para conocer la causa real de la muerte mientras que la motocicleta fue rescatado por una grúa para ser concentrado al corralón municipal a disposición de la autoridad de investigación.