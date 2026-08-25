Clima en Yucatán este miércoles 26 de agosto: Onda tropical 32 dejará fuertes lluvias y calor de 40 °C

De acuerdo con el pronóstico válido desde las 08:00 horas del miércoles hasta las 08:00 horas del jueves 27 de agosto, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el centro y oriente de Yucatán.

Noticia Destacada “Cementerios de barcos”: pescadores piden limpiar los puertos de abrigo en Progreso

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas fuertes de viento. Estas condiciones serán ocasionadas por canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la entrada de la nueva onda tropical a la Península de Yucatán.

Pese a las lluvias, continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en Yucatán. También se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían provocar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, además de incrementos en los niveles de ríos y arroyos. Las rachas de viento también podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar precauciones durante las tormentas, evitar transitar por calles inundadas, mantenerse alejada de árboles y estructuras inestables, y consultar los avisos de Protección Civil.