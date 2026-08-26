¿De qué murió el actor Tim Curry?, famoso por sus papeles en ‘It’ y 'Mi Pobre Angelito 2'

De nueva cuenta, la industria cinematográfica se encuentra de luto, pues se dio a conocer que el actor británico Tim Curry, quien protagonizó grandes proyectos como ‘Pennywise’ en la cinta ‘It’ y por su participación en ‘Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York’, falleció a los 80 años de edad.

La información fue revelada por el portal de noticias TMZ, aunque la noticia fue compartida el día de ayer, 25 de agosto de 2026, la información continúa en desarrollo y no existe un comunicado de forma oficial por parte de sus familiares.

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Esto se sabe sobre la muerte de Tim Curry

Según la información revelada por el medio, el famoso habría perdido la vida el martes 25 de agosto en su casa de Los Ángeles, donde elementos de emergencia llegaron alrededor de las 23:23 horas; sin embargo, se ha reportado que no existe indicio de un acto criminal.

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¿De qué murió Tim Curry?

No se ha revelado la causa exacta del fallecimiento de Tim Curry, pero se sabe que desde hace casi 14 años, había tenido problemas de salud, luego de vivir un derrame cerebral en 2012.

Tres años después de sufrir este episodio de salud, Tim Curry habló en un evento de Academy Museum de Los Ángeles, donde comentó lo siguiente:

I loved Home Alone 2 so much,



I'm so sad Tim Curry has passed 😢😢😢pic.twitter.com/GpY8fCfB04 — British Carl Bildt 🥂 🇬🇧 🇸🇪 (@PunishedRWR) August 26, 2026

Estaba recibiendo un masaje y ni siquiera noté nada al principio, pero el masajista me dijo: ‘Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia’. Yo le dije: ‘Qué tontería’, pero al final, fue una decisión que probablemente me salvó la vida”.

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