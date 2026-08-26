¿Qué es una riada y cómo se forma? Esto debes saber tras la tragedia en Nepal

Una riada puede convertir en pocos minutos un cauce aparentemente controlado en una corriente capaz de arrastrar personas, vehículos, viviendas e infraestructura. El fenómeno volvió a cobrar relevancia tras la emergencia registrada en el norte de Nepal, donde una crecida repentina del río Bhote Koshi provocó graves daños.

De acuerdo con el balance citado en la información proporcionada, el desastre dejó al menos 55 personas muertas y 403 desaparecidas. Las autoridades manejan como hipótesis preliminar que un sismo de magnitud 4.4 habría provocado un deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el cauce y posteriormente liberó una gran cantidad de agua.

🌏 NEPAL 🇳🇵 | CHINA 🇨🇳 | 🚨 URGENTE - MILES DE PERSONAS ENTERRADAS VIVAS, PUEBLOS BORRADOS DEL MAPA: LOS HUMANOS SOMOS NADA ANTE LA NATURALEZA.



🛘 En segundos el alud se llevó todo, hizo desaparecer pueblos enteros, miles de personas han muerto y otras miles están desaparecidas. https://t.co/GY0iGzZizb pic.twitter.com/xYw5kQm9d4 — XAlertNow (@xalertnow) August 26, 2026

¿Qué es exactamente una riada?

Una riada es el incremento repentino y considerable del caudal de un río, arroyo u otro cauce. Cuando el volumen del agua aumenta en poco tiempo, la corriente puede desbordarse y avanzar con gran velocidad hacia las zonas ubicadas a su alrededor.

A diferencia de una inundación que puede desarrollarse durante varias horas o días, una crecida súbita puede ocurrir en un periodo muy corto. Esta característica dificulta que las personas tengan tiempo suficiente para ponerse a salvo, especialmente en comunidades cercanas a ríos o barrancas.

Imagine the horror !!!! Nepal pic.twitter.com/MjS3VexsPd — Aishwarya Kapoor (@aishkapoor) August 26, 2026

¿Qué puede provocar una riada?

Las lluvias intensas son una de las principales causas de estos fenómenos, sobre todo cuando una gran cantidad de agua se concentra en poco tiempo. Sin embargo, no son el único factor que puede generar una crecida repentina.

También pueden intervenir el deshielo, los deslizamientos de tierra, las obstrucciones de un cauce, cambios en el recorrido natural del agua e incluso fallas o colapsos de infraestructura hidráulica.

En el caso de Nepal, la explicación preliminar apunta a que un movimiento sísmico habría ocasionado un deslizamiento que bloqueó el río Bhote Koshi. El agua acumulada detrás de la obstrucción habría terminado liberándose y provocado la violenta corriente que afectó localidades del distrito de Rasuwa.

Actualización de lo ocurrido en Nepal vía : BBC

- 19 puentes y 40 km de carreteras arrasados.

- 13 proyectos hidroeléctricos en la región dañados.

- Más de 200 camiones arrastrados

- El número de víctimas aún no está disponible.

- India y China han ofrecido asistencia.

- El… pic.twitter.com/AaRGJSAuZ2 — Conflict_News (@PuertoSeguro12) August 26, 2026

¿Una riada es un fenómeno natural?

Sí. Una riada puede tener un origen completamente natural y estar relacionada con fenómenos meteorológicos o geológicos. Las características del terreno, la pendiente y el comportamiento de los ríos también pueden favorecer que una corriente aumente rápidamente.

Sin embargo, las actividades humanas pueden incrementar tanto la probabilidad de inundaciones como la gravedad de sus consecuencias. La deforestación, la urbanización de zonas bajas, la modificación de cauces y la acumulación de basura pueden dificultar el paso del agua.

Por esta razón, los daños ocasionados por una crecida de agua no dependen únicamente de la cantidad de lluvia o del fenómeno que la origine. También influyen las condiciones del territorio, la infraestructura disponible y el nivel de preparación de la población.

¿Se puede prevenir una riada?

No siempre es posible impedir una riada, particularmente cuando se origina por lluvias extraordinarias, terremotos o deslizamientos. Lo que sí puede hacerse es reducir el riesgo mediante sistemas de vigilancia y medidas de prevención.

Entre las acciones más importantes están el monitoreo de ríos y lluvias, la instalación de sistemas de alerta temprana y la identificación de comunidades ubicadas en zonas susceptibles a inundaciones.

También resulta fundamental evitar construcciones en las inmediaciones de cauces que puedan desbordarse. La planificación territorial puede disminuir la exposición de viviendas, caminos y otras instalaciones ante una crecida repentina.

¿Puede ocurrir una riada en México?

Sí. En México también pueden presentarse crecidas súbitas, principalmente durante periodos de lluvias fuertes y en lugares donde existen ríos, arroyos, barrancas o terrenos con pendientes pronunciadas.

Una cantidad considerable de lluvia en poco tiempo puede superar la capacidad del suelo, los sistemas de drenaje o los cauces para conducir el agua. En zonas montañosas, además, la pendiente puede hacer que las corrientes aumenten su velocidad.

Los ciclones tropicales, tormentas y otros fenómenos meteorológicos pueden favorecer este tipo de emergencias. La expansión urbana hacia zonas bajas o cercanas a cuerpos de agua también puede aumentar la vulnerabilidad de las comunidades.

¿Qué hacer ante una crecida repentina?

Ante una alerta por lluvias intensas, es importante mantenerse informado mediante los canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil. Una corriente que parece pequeña puede aumentar rápidamente su volumen y fuerza.

Por seguridad, se debe evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya sea caminando o en vehículo. También es recomendable alejarse de zonas bajas y dirigirse a lugares seguros cuando las autoridades indiquen una evacuación.

La emergencia ocurrida en Nepal demuestra que una modificación repentina del cauce puede liberar grandes cantidades de agua en cuestión de minutos. Por ello, conocer qué es una riada y reconocer sus señales puede ser determinante para reducir riesgos.