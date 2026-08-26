Sheinbaum analiza asistir al G20 en Miami: “En principio deberíamos ir para representar a México”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este miércoles 26 de agosto que su gobierno analiza su asistencia a la próxima cumbre del G20, prevista para realizarse en Miami, Estados Unidos, durante diciembre.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que recibió la invitación para participar en el encuentro y que todavía no existe una decisión definitiva sobre si acudirá personalmente.

“Estamos tomando la decisión de si vamos o no vamos, pero México tiene que estar presente”, señaló Sheinbaum.

La presidenta agregó que, en principio, considera que debería asistir para representar al país, aunque la determinación final se tomará cuando se acerque la fecha de la reunión.

¿Claudia Sheinbaum irá al G20 en Miami?

Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de viajar a Miami para participar en el G20.

“En principio deberíamos ir para representar a México. Pero la decisión final la tomaremos ya cercano al G20”, explicó.

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La sede del encuentro fue definida en Estados Unidos y la eventual presencia de la mandataria mexicana podría coincidir con la participación del presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de una reunión bilateral entre ambos mandatarios durante la cumbre.

¿Podría reunirse Sheinbaum con Donald Trump en el G20?

La presidenta evitó anticipar si el G20 podría convertirse en el escenario de una reunión formal con Trump.

Al ser cuestionada sobre esa posibilidad, respondió que “ya habrá oportunidad”.

Sheinbaum explicó que mantiene contacto frecuente con el mandatario estadounidense y afirmó que ha sostenido 21 llamadas telefónicas con él.

También señaló que los equipos de México y Estados Unidos mantienen comunicación permanente para atender temas como seguridad, migración, comercio y aranceles.

🇲🇽 La presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) confirmó que fue invitada a la reunión del G20 en Miami, prevista para diciembre, y señaló que México debe estar presente en este encuentro internacional.



📍 Aunque aún evalúa su asistencia, la decisión definitiva se tomará… pic.twitter.com/MGKd4k7OKU — Hipócrita Lector (@HipocritaTweet) August 26, 2026

México mantiene negociaciones con Estados Unidos

Mientras se define la posible asistencia al G20, funcionarios mexicanos continúan conversaciones en Washington relacionadas con la agenda bilateral.

Sheinbaum indicó que su gobierno busca alcanzar acuerdos comerciales favorables sin dejar de lado principios como la soberanía, independencia, no injerencia y no subordinación.

La decisión sobre su participación en el G20, insistió, se conocerá más cerca de diciembre.

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