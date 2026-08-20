Eclipse lunar parcial iluminará México: estos son los horarios para observarlo

El cielo nocturno ofrecerá uno de los últimos grandes espectáculos astronómicos de agosto. La noche del jueves 27 de agosto, habitantes de México podrán observar un eclipse lunar parcial que alcanzará su mayor intensidad alrededor de las 22:13 horas, tiempo del centro del país.

El fenómeno forma parte de los cuatro eclipses registrados durante 2026 y será visible desde amplias regiones de América, Europa y África. Para los observadores mexicanos, sus principales etapas ocurrirán durante la noche del jueves y las primeras horas del viernes 28 de agosto.

A diferencia de un eclipse solar, este evento podrá observarse directamente sin lentes especiales ni filtros. Lo más importante será contar con un cielo despejado y buscar un sitio con la menor cantidad posible de contaminación lumínica para distinguir mejor los cambios sobre la Luna.

¿Qué es un eclipse lunar parcial?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite natural. Para que esto suceda, los tres cuerpos deben alcanzar una alineación determinada durante la fase de Luna llena.

En un eclipse parcial, solamente una parte de la Luna entra en la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre. Por esta razón, durante varias horas podrá apreciarse cómo una sección del disco lunar se oscurece progresivamente antes de recuperar su apariencia habitual.

El evento del 28 de agosto, fechado así internacionalmente por utilizarse el Tiempo Universal (UT), tendrá una magnitud umbral aproximada de 0.93, lo que significa que una parte muy considerable de la superficie lunar quedará dentro de la sombra de la Tierra durante su máximo.

¿Cuándo será el eclipse lunar parcial en México?

Aunque los registros astronómicos internacionales colocan el fenómeno el 28 de agosto de 2026, en el centro de México comenzará desde la noche del jueves 27 de agosto debido a la diferencia entre el Tiempo Universal y el horario mexicano.

La NASA establece que el eclipse penumbral inicia a las 01:24 UT del 28 de agosto, mientras que la fase parcial comienza a las 02:34 UT y el punto máximo ocurre a las 04:13 UT. Convertido a la hora del centro de México, estos momentos suceden durante la noche anterior.

Horarios del eclipse lunar en México

Para la hora del centro de México, las principales etapas ocurrirán aproximadamente de la siguiente manera:

Inicio de la fase penumbral: 19:24 horas del jueves 27 de agosto.

19:24 horas del jueves 27 de agosto. Inicio del eclipse parcial: 20:34 horas.

20:34 horas. Punto máximo: 22:13 horas.

22:13 horas. Fin del eclipse parcial: 23:52 horas.

23:52 horas. Fin de la fase penumbral: 01:02 horas del viernes 28 de agosto.

Estos horarios derivan de las fases publicadas por la NASA en Tiempo Universal y corresponden a una conversión de UTC-6 para el centro de México. En otras zonas horarias del país, los tiempos deberán ajustarse según la ubicación.

¿Dónde podrá verse el eclipse?

La NASA señala que el eclipse lunar parcial será visible desde el Pacífico oriental, gran parte del continente americano, así como regiones de Europa y África. México se encuentra dentro de la zona desde donde podrá seguirse el fenómeno.

La observación dependerá principalmente de las condiciones meteorológicas. Las nubes podrían dificultar o impedir ver algunas de las fases, por lo que resulta conveniente buscar un lugar abierto y con buena visibilidad hacia el cielo.

No será necesario utilizar telescopios para observarlo, aunque unos binoculares o un equipo astronómico permitirán apreciar con mayor detalle la forma en que la sombra terrestre avanza sobre la superficie lunar.

Un nuevo espectáculo astronómico en agosto

Este eclipse ocurrirá pocas semanas después del eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, otro de los principales acontecimientos astronómicos del año. NASA registra para 2026 dos eclipses solares y dos lunares.

El evento del 27 y 28 de agosto será además el último eclipse lunar de 2026. Para quienes se encuentren en México, el momento más atractivo llegará alrededor de las 22:13 horas del jueves, cuando la Luna alcance la máxima cobertura de la sombra terrestre.