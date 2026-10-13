¿Martes 13 de mala suerte? Esto dicen las supersticiones de México y la Península de Yucatán

En México, el martes 13 está rodeada de creencias sobre la mala suerte, los accidentes y las decisiones que podrían cambiar el rumbo del día. En la península de Yucatán, estas ideas conviven con tradiciones mayas, relatos familiares y creencias populares sobre las energías y la protección del hogar.

Aunque no existe evidencia científica de que el martes 13 atraiga la desgracia, muchas personas prefieren seguir ciertas precauciones por tradición, costumbre o simple curiosidad. Estas son algunas de las cosas que, según las supersticiones, conviene evitar.

¿Por qué el martes 13 se considera de mala suerte en México?

En la cultura popular mexicana, el martes 13 se relaciona con la mala fortuna por la combinación de dos elementos: el martes, asociado tradicionalmente con Marte, dios romano de la guerra, y el número 13, considerado de mal agüero en distintas tradiciones.

De ahí viene la conocida frase: "En martes 13, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes", una expresión popular que aconseja evitar bodas, viajes y decisiones importantes durante esta fecha.

Esta creencia no significa que todas las personas en México la sigan ni que tenga el mismo peso en todas las regiones, pero continúa presente en conversaciones familiares, refranes y supersticiones.

7 cosas que no debes hacer en martes 13, según las supersticiones

1. No te cases ni comiences una relación importante

Una de las creencias más conocidas recomienda evitar las bodas y los compromisos importantes en martes 13. Según la superstición, iniciar una nueva etapa durante esta fecha podría traer dificultades a la pareja. No obstante, se trata de una tradición popular y no de una señal sobre el futuro de una relación.

2. Evita emprender un viaje si eres supersticioso

El refrán tradicional aconseja no embarcarse ni alejarse de casa durante este día. Antiguamente, la expresión se relacionaba con el temor a los peligros de los desplazamientos; actualmente, algunas personas la interpretan como una advertencia para posponer viajes o aventuras. No existe evidencia de que viajar en martes 13 sea más peligroso que hacerlo cualquier otro día.

3. No pases debajo de una escalera

Esta superstición está extendida en diferentes países y también forma parte de las creencias populares en México. Se considera que pasar por debajo de una escalera puede atraer la mala suerte. Más allá de la creencia, evitar hacerlo es una medida razonable de seguridad si existe riesgo de que caigan herramientas u objetos.

4. No rompas espejos

La tradición popular atribuye siete años de mala suerte a romper un espejo. Aunque esta creencia no se limita al martes 13, algunas personas la recuerdan especialmente durante las fechas consideradas de mal agüero.

5. No tientes a la suerte con decisiones impulsivas

Quienes toman en serio esta fecha suelen recomendar evitar apuestas, gastos innecesarios, discusiones y decisiones precipitadas. La idea es no arriesgarse de más en un día al que se le atribuye mala fortuna. En realidad, pensar antes de actuar es una buena práctica cualquier día del año.

6. No ignores las señales de peligro por confiar en la suerte

Aunque las supersticiones aconsejan evitar ciertas acciones, el mejor modo de prevenir accidentes es mantener la atención, revisar las condiciones de seguridad y actuar con sentido común. Un martes 13 no determina lo que sucederá, pero la precaución siempre es útil.

7. No alimentes el miedo a que algo malo suceda

Una de las recomendaciones más importantes es no permitir que la superstición provoque ansiedad. Esperar que ocurra una desgracia puede hacer que cualquier contratiempo parezca una señal. La fecha, por sí sola, no es un indicador de que algo malo vaya a pasar.

¿Qué se cree sobre el martes 13 en Yucatán?

En Yucatán, Campeche y Quintana Roo, las creencias populares forman parte de una herencia cultural diversa en la que conviven tradiciones familiares, prácticas católicas, relatos locales y elementos de la cosmovisión maya.

Sin embargo, no existe una lista única de prohibiciones del martes 13 que sea exclusiva de la península de Yucatán. Las costumbres pueden variar entre comunidades y familias, por lo que es importante distinguir las supersticiones extendidas en México de las prácticas mayas documentadas.

En algunas familias y comunidades de la región se conservan relatos sobre la protección del hogar, el respeto a determinados espacios y la importancia de las ceremonias tradicionales. Estas prácticas no deben confundirse automáticamente con el temor al martes 13: muchas tienen significados propios y no están vinculadas con esta fecha.

Por ello, afirmar que los mayas consideraban el martes 13 un día de mala suerte sería impreciso. La asociación entre el martes y el número 13 responde principalmente a tradiciones populares de origen europeo, mientras que la cultura maya posee sus propios sistemas calendáricos y formas de interpretar el tiempo.

¿Qué puedes hacer para protegerte de la mala suerte?

Si eres de las personas que prefieren tomar precauciones durante esta fecha, puedes aprovechar el día para organizar tus pendientes, evitar decisiones apresuradas y mantener la calma. También puedes conservar las tradiciones familiares que te den tranquilidad, siempre que no impliquen riesgos ni sustituyan medidas de seguridad necesarias.

El martes 13 no tiene por qué ser un día negativo. Las supersticiones forman parte del patrimonio cultural y de las historias que pasan de generación en generación, pero no determinan lo que sucederá.