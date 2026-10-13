Aleks Syntek pospone gira por Europa por un trastorno psicótico; ¿qué dice su médico?

El cantante Aleks Syntek confirmó que recibe atención psiquiátrica y dio a conocer el diagnóstico que aparece en un documento médico compartido en sus redes sociales. La recomendación de su especialista es evitar temporalmente los viajes en avión, una medida que afectará las fechas de su gira por Europa.

La noticia se dio a conocer después de varias semanas de comentarios y especulaciones sobre su estado de salud, luego de la polémica que protagonizó durante una presentación en la Ciudad de México el pasado 15 de septiembre.

¿Qué diagnóstico tiene Aleks Syntek?

A través de un video publicado en sus redes sociales, el intérprete explicó que tendrá que retrasar algunas presentaciones de su Total Syntek Tour en Europa debido a las indicaciones de su médico.

“Estoy feliz por la gira que voy a hacer de ‘Total Syntek Tour’ con ustedes”, expresó al dirigirse a sus seguidores europeos. Sin embargo, explicó que por ahora no puede realizar viajes tan largos y pidió paciencia ante el cambio de fechas.

El cantante también mostró un justificante médico fechado el 4 de octubre, en el que su psiquiatra, Luis Solís Rojas, señala que Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre real del artista, presenta un trastorno psicótico no especificado.

De acuerdo con el documento, el especialista recomendó que se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales, hasta diciembre de 2026. La indicación busca que avance en su recuperación y alcance una mayor estabilidad frente a los factores de estrés relacionados con su situación actual.

El médico añadió que podrá reanudar sus viajes con normalidad cuando su condición se lo permita.

¿Aleks Syntek cancelará toda su gira?

Por el momento, el cantante informó que continuará con sus presentaciones en México, donde celebra 35 años de trayectoria artística con el Total Syntek Tour.

El ajuste anunciado se relaciona con los desplazamientos aéreos y las fechas programadas en Europa. Por ello, sus seguidores deberán estar atentos a las actualizaciones oficiales para conocer las nuevas fechas de los conciertos afectados.

Aunque en sus redes sociales se refirió a su situación como un “brote psicótico”, el documento médico que compartió utiliza el término “trastorno psicótico no especificado”. Ambos términos no deben tomarse como equivalentes sin una explicación clínica del especialista.

¿Por qué se volvió tendencia Aleks Syntek en septiembre?

La conversación sobre el cantante se intensificó después de su presentación del 15 de septiembre de 2026, durante un concierto gratuito por las fiestas patrias en la Ciudad de México.

Durante el espectáculo, Syntek respondió a una persona del público que le pidió canciones de otros artistas. También hizo pausas para hablar sobre las críticas que ha recibido, en particular por sus comentarios anteriores acerca del reggaetón y otros intérpretes.

Después del evento, publicó mensajes en Instagram en los que cuestionó a medios de comunicación, plataformas digitales y sectores de la industria musical. Sus declaraciones provocaron nuevas reacciones y alimentaron las especulaciones sobre su situación personal.