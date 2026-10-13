Apple prepara cambios en sus dispositivos para el hogar y revela posibles novedades

Apple busca llevar la inteligencia artificial al hogar con tres dispositivos que refuerzan su ecosistema conectado: HomeView, una pantalla inteligente de siete pulgadas; una nueva versión del Apple TV 4K, y el HomePod mini 2. La presentación, realizada durante el evento Welcome Home, apuesta por reunir el entretenimiento, la comunicación y el control de los aparatos domésticos en una misma experiencia.

La propuesta permitirá administrar luces, cámaras, cerraduras y termostatos compatibles, además de consultar información personal y realizar videollamadas. Con la integración de Siri AI y Apple Intelligence, la empresa también busca que sus dispositivos comprendan solicitudes más complejas y ofrezcan respuestas adaptadas a cada usuario.

El Apple HomeView es el principal lanzamiento de la nueva línea doméstica. Integra una pantalla Liquid Retina de siete pulgadas, un altavoz y funciones de central inteligente. Habrá una versión de sobremesa con base ajustable y otra diseñada para instalarse en la pared.

El modelo de mesa llegará en cuatro acabados: plata, blanco estrella, rosa y gris espacial.

Entre sus características destacan:

Pantalla de siete pulgadas: permite consultar información y administrar dispositivos conectados.

permite consultar información y administrar dispositivos conectados. Chip A18: proporciona la capacidad de procesamiento para las funciones inteligentes anunciadas.

proporciona la capacidad de procesamiento para las funciones inteligentes anunciadas. Videollamadas con FaceTime: facilita la comunicación sin necesidad de utilizar el teléfono.

facilita la comunicación sin necesidad de utilizar el teléfono. Perfiles personalizados: reconoce hasta seis rostros y adapta la información mostrada.

reconoce hasta seis rostros y adapta la información mostrada. Control de accesorios: permite gestionar luces, persianas, cerraduras y termostatos compatibles con Matter.

permite gestionar luces, persianas, cerraduras y termostatos compatibles con Matter. Cámaras de seguridad: muestra imágenes de hasta nueve cámaras compatibles y admite funciones de detección con un plan adecuado de iCloud+.

El dispositivo también podrá consultar calendarios, mensajes, recordatorios y Apple Music cuando se vincule con un iPhone o iPad compatible. De esta forma, Apple pretende que HomeView funcione como un panel central para organizar las actividades cotidianas y administrar distintos espacios de la vivienda.

La compañía también presentó una nueva generación del Apple TV 4K, que mantiene el diseño de su antecesor, pero incorpora cambios en el hardware.

Según las especificaciones difundidas, el equipo utiliza el procesador A19, con un rendimiento de CPU hasta 50% superior y el doble de potencia gráfica respecto al modelo previo. También incluye un decodificador AV1 para mejorar la reproducción de contenidos en streaming.

Otras novedades son la conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y HDMI 2.1, además de la compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos.

El dispositivo podrá funcionar como centro de control para accesorios domésticos compatibles y mostrar imágenes de cámaras y videoporteros desde el televisor. También permitirá conectar hasta cuatro altavoces HomePod compatibles para crear una configuración de sonido envolvente.

El HomePod mini 2 conserva el formato esférico cubierto de tela del modelo original, pero incorpora componentes internos actualizados. Entre ellos destaca el chip S10, acompañado de Wi-Fi 7, Bluetooth, Thread y banda ultraancha.

Estará disponible en cinco colores: rosa, verde, azul, blanco y negro.

El altavoz incluye cuatro micrófonos para recibir comandos de voz a distancia, permite formar parejas estéreo y puede reproducir música en diferentes habitaciones mediante AirPlay. También puede utilizarse con una Mac como fuente de audio.

En el hogar conectado, permite controlar luces, persianas, cerraduras y termostatos compatibles. Además, puede emitir alertas relacionadas con alarmas de humo o monóxido de carbono, de acuerdo con las funciones y configuraciones admitidas.

Las funciones avanzadas de Siri AI llegarán mediante una actualización de software. Su disponibilidad dependerá de los dispositivos compatibles, el idioma y la región.

¿Cuándo estarán disponibles en México?

La disponibilidad inicial de HomeView se anunció para Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. Por ahora, la información compartida no confirma una fecha de lanzamiento ni un precio oficial para México.

Las nuevas funciones de inteligencia artificial también tendrán un despliegue gradual. En su primera etapa, Siri AI estará disponible en inglés y en determinados países, por lo que algunas capacidades podrían no funcionar desde el primer día en otros mercados.