GTA 6: ¿Cuánto costará en México? Precio de la Edición Estándar y Ultimate

Después de varios años de expectativa, GTA 6 comienza a revelar detalles clave antes de su lanzamiento. Entre los datos que más llaman la atención se encuentra el precio del videojuego, pues los fanáticos ya pueden darse una idea de cuánto deberán ahorrar para adquirirlo.

Rockstar Games confirmó que Grand Theft Auto VI tendrá una Edición Estándar y una Ultimate Edition, con precios diferentes para cada versión.

¿Cuánto costará GTA 6?

La Edición Estándar de GTA 6 tendrá un precio de 79.99 dólares, mientras que la Ultimate Edition costará 99.99 dólares.

Al convertir estas cantidades a pesos mexicanos, el precio aproximado sería de 1,400 pesos para la versión estándar y alrededor de 1,750 pesos para la edición Ultimate.

Sin embargo, estas cantidades pueden cambiar al momento de realizar la compra en México, ya que el precio final dependerá de factores como el tipo de cambio, impuestos, comisiones y las tarifas establecidas por cada plataforma o distribuidor.

Por ello, los jugadores deberán revisar el precio directamente en tiendas como PlayStation Store o Xbox Store cuando se habilite la preventa.

¿Cuándo se podrá reservar GTA 6?

De acuerdo con la información compartida, las reservas de Grand Theft Auto VI y de la Ultimate Edition estarán disponibles a partir del 25 de junio, dependiendo del huso horario correspondiente.

Esto permitirá a los seguidores de la franquicia asegurar su copia antes del esperado estreno.

¿Cuándo sale GTA 6?

La fecha de lanzamiento anunciada para GTA 6 es el 19 de noviembre de 2026, inicialmente para consolas de nueva generación.

El nuevo videojuego llevará a los jugadores de regreso a Vice City, aunque esta vez se tratará de una versión moderna de la icónica ciudad de la franquicia.

La historia tendrá como protagonistas a dos personajes principales, una dupla que se ha convertido en uno de los elementos que más curiosidad ha generado entre los seguidores de Rockstar.

GTA 6, uno de los lanzamientos más esperados

Desde que Rockstar presentó el primer tráiler del videojuego, GTA 6 se ha mantenido entre los títulos más esperados de la industria.

La enorme expectativa alrededor del juego ha provocado que cada nuevo anuncio genere conversación entre los jugadores, desde sus personajes y escenarios hasta las novedades que tendrá su mundo abierto.

Ahora, con el precio de las diferentes ediciones sobre la mesa, los fanáticos en México ya pueden comenzar a calcular cuánto tendrán que ahorrar para comprar GTA 6 cuando llegue oficialmente a las tiendas.