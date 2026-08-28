Quintana Roo concentra 70% de los casos de leishmaniasis cutánea en México

Quintana Roo se mantiene como el estado con mayor incidencia de leishmaniasis cutánea en México, al concentrar 308 de los 440 pacientes confirmados a nivel nacional, es decir, el 70% del total, de acuerdo con cifras actualizadas del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica, actualizada el 26 de agosto. Tan solo durante la última semana se confirmaron 17 nuevos casos en el país, de los cuales 5 correspondieron al estado, lo que mantiene a la entidad en el primer lugar nacional, muy por encima de Tabasco, Yucatán y Campeche.

El crecimiento es significativo si se compara con el mismo periodo del 2025, cuando Quintana Roo apenas registraba solo 54 casos. En un año, la cifra aumentó a 254 pacientes confirmados, lo que refleja una expansión importante de esta enfermedad parasitaria, casi 10 veces más en el comparativo entre ambos periodos.

Noticia Destacada Quintana Roo se posiciona como el estado con mayores casos de leishmaniasis cutánea

Del total de casos de este año en la entidad, 278 corresponden a hombres y 30 a mujeres, lo que evidencia una mayor afectación entre la población masculina, posiblemente por actividades laborales en zonas selváticas, cañeras o de alta humedad, donde prolifera el insecto transmisor.

El director de Salud en Benito Juárez, Héctor Gonázlez indicó que la leishmaniasis cutánea es una enfermedad endémica en Quintana Roo, donde se concentra la mayoría de los casos registrados a nivel nacional. “Es transmitida por un pequeño insecto similar a un mosquito, y este año registra un repunte respecto al mismo periodo del 2025. No existe vacuna ni un mecanismo preventivo específico, por lo que la principal medida es evitar la picadura y controlar al vector, mediante limpieza, saneamiento, eliminación de depósitos de agua y otras acciones de control vectorial”.

Trabajadores en áreas selváticas representan 9 de cada 10 pacientes / Especial

Explicó que generalmente no es mortal, pero puede presentar complicaciones en casos poco frecuentes. 9 de cada 10 casos se presentan en hombres, principalmente por una mayor exposición al vector asociada con determinadas actividades laborales. La autoridad advierte que Quintana Roo es una zona endémica, por lo que la enfermedad puede presentar ciclos de aumento y disminución. La prevención y el saneamiento son fundamentales para reducir el riesgo

Por otro lado, en el caso de la viruela símica (mpox), Quintana Roo ocupa el tercer lugar nacional, con 13 casos confirmados. Únicamente la Ciudad de México, con 27 casos, y Yucatán, con 24, superan a Quintana Roo en el número de pacientes confirmados. Ante el incremento de casos, la Secretaría de Salud de Quintana Roo mantiene activo el monitoreo epidemiológico