Nobel de Economía 2026 a Robert Hall y Michael Woodford por sus aportes a la política económica

Los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford fueron reconocidos este lunes 12 de octubre con el Premio Nobel de Economía 2026, por sus investigaciones sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica.

La Real Academia de las Ciencias de Suecia destacó que sus aportaciones permitieron desarrollar modelos para comprender cómo las decisiones de los hogares y las empresas influyen en el comportamiento de la economía y en la eficacia de las políticas fiscales y monetarias.

Hall está vinculado a la Universidad de Stanford, en California, mientras que Woodford desarrolla su labor académica en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

¿Quiénes ganaron el Premio Nobel de Economía 2026?

Robert E. Hall y Michael Woodford recibieron el reconocimiento por sus contribuciones al análisis de las fluctuaciones económicas y las herramientas que utilizan gobiernos y bancos centrales para responder a situaciones de crisis.

John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, destacó que las investigaciones de ambos economistas proporcionaron una base teórica para los modelos empleados actualmente en la formulación de políticas económicas.

Estos instrumentos permiten analizar los efectos de acontecimientos como las crisis energéticas y los cambios inesperados en los patrones de consumo de las familias.

Noticia Destacada Trump anuncia nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional tras el Nobel de la Paz a Navi Pillay

¿Por qué Robert Hall y Michael Woodford recibieron el Nobel de Economía?

Las investigaciones de ambos especialistas surgieron como respuesta a las limitaciones de los modelos económicos tradicionales, que quedaron en evidencia durante las crisis petroleras de la década de 1970.

En lugar de concentrarse exclusivamente en indicadores generales, como la inflación, la producción y el consumo, Hall y Woodford incorporaron el comportamiento individual de los hogares y las empresas para explicar las variaciones de la actividad económica.

Sus trabajos demostraron la importancia de considerar las expectativas y decisiones de los consumidores al diseñar medidas para enfrentar periodos de inestabilidad.

Entre las aportaciones de Hall destaca su investigación de 1978 sobre cómo las familias toman decisiones de consumo a partir de sus expectativas de ingresos futuros.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.” #NobelPrize https://t.co/2i7ktB1Q2b — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

¿Qué importancia tienen sus investigaciones para los bancos centrales?

Los modelos desarrollados a partir de estas aportaciones permiten estudiar cómo las decisiones sobre tasas de interés, gasto público y otras medidas económicas pueden contribuir a reducir las fluctuaciones de la actividad productiva.

El comité del Nobel destacó que la aplicación oportuna de políticas fiscales y monetarias puede ayudar a moderar los efectos de las crisis económicas.

Tras conocer el resultado, Michael Woodford, nacido en 1955, expresó su sorpresa y agradecimiento por el reconocimiento.

El premio distingue así las contribuciones de ambos académicos al desarrollo de herramientas utilizadas para analizar y responder a los cambios de la economía mundial.

IO