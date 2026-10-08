Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026: quién es la escritora canadiense

La literatura canadiense sumó este jueves uno de sus mayores reconocimientos con Anne Carson, quien fue elegida como ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026 por una trayectoria marcada por la poesía, la traducción y el estudio de la tradición clásica.

La Academia Sueca anunció el reconocimiento desde Estocolmo y destacó la manera en que la autora ha utilizado los referentes de la antigüedad para desarrollar propuestas innovadoras dentro de la literatura contemporánea.

El comité explicó que Carson fue distinguida por una obra audaz e inventiva que mantiene un diálogo creativo con la tradición clásica y que, a partir de ella, ha desarrollado nuevas formas de expresión literaria.

¿Quién es Anne Carson?

Nacida en Toronto, Canadá, el 21 de junio de 1950, Anne Carson tiene 76 años y ha construido una trayectoria en la que convergen la poesía, la traducción y la docencia universitaria.

Su formación académica está estrechamente relacionada con los estudios clásicos. En 1981 publicó su tesis doctoral en Estudios Clásicos, titulada Odi et Amo Ergo Sum, un trabajo que marcó parte del camino que posteriormente desarrollaría en su producción literaria.

A lo largo de su carrera, Carson ha explorado la relación entre las palabras y sus significados, con especial interés en la etimología y la literatura clásica.

La Academia Sueca señaló que su trabajo se encuentra en la intersección entre el rigor de quien estudia las palabras y la búsqueda de nuevos significados propia de la creación poética.

Carson también destacó como traductora

Además de su producción como escritora, Anne Carson ha desarrollado una importante labor como traductora de textos griegos.

Entre sus trabajos se encuentran versiones de fragmentos de la poeta griega Safo, reunidos en If Not, Winter, publicado en 2002.

También llevó a su propia interpretación obras de la tragedia griega, entre ellas Electra, de Sófocles, publicada en 2001; Antígona, también de Sófocles, de 2015; y Bakkhai, de Eurípides, publicada ese mismo año.

Para el Comité Nobel, estas traducciones no deben entenderse únicamente como adaptaciones de textos antiguos, sino como obras literarias independientes.

¿Cuál es la obra más reconocida de Anne Carson?

Uno de los trabajos más destacados de Anne Carson es Autobiography of Red: A Novel in Verse, publicado en 1998.

En esta obra, la escritora retomó elementos de la tradición literaria griega y los llevó a una propuesta contemporánea basada en los poemas de Estesícoro, autor que vivió durante el siglo VI antes de Cristo.

La historia gira alrededor de Gerión, una criatura alada que Carson transforma en un personaje con una dimensión mucho más humana. En su versión, el protagonista aparece como un joven sensible y afectuoso que mantiene una relación cercana con su madre.

La historia también aborda el vínculo de Gerión con Heracles, además de experiencias relacionadas con el abuso y el trauma, elementos que Carson incorpora a su reinterpretación de los relatos clásicos.

¿Cuánto dinero recibirá Anne Carson?

Además del reconocimiento internacional, el Premio Nobel de Literatura 2026 incluye una recompensa económica de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a aproximadamente 1.2 millones de dólares.

Con este galardón, Carson se incorporó a la lista de mujeres que han recibido el Nobel de Literatura desde que comenzó a entregarse en 1901.

De acuerdo con los datos del Nobel, con su elección el número de mujeres ganadoras del Premio Nobel de Literatura llegó a 19.

El Nobel de Literatura cerró los anuncios de la semana

El reconocimiento a Anne Carson correspondió al cuarto anuncio de la semana dedicada a los Premios Nobel 2026.

Antes de conocerse el nombre de la escritora canadiense fueron anunciados los ganadores de Medicina, Física y Química, cuyos reconocimientos se dieron a conocer entre el lunes y el miércoles.

Con el anuncio de Literatura, la atención de la semana Nobel continuó centrada en las figuras que han realizado aportaciones destacadas en distintos campos del conocimiento y la cultura.