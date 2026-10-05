Nobel de Medicina 2026 premia a tres científicos por revolucionar el estudio del cerebro con luz

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue otorgado este lunes 5 de octubre al estadounidense Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel, por sus descubrimientos relacionados con los canales iónicos activados por luz y el desarrollo de la optogenética.

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska, en Estocolmo, destacó que los trabajos de los tres investigadores permitieron crear una herramienta capaz de controlar con gran precisión la actividad de determinadas células nerviosas mediante pulsos de luz.

Este avance abrió una nueva etapa en la investigación del cerebro, ya que permite analizar qué circuitos neuronales intervienen en procesos como la memoria, las emociones y determinados comportamientos.

¿Qué es la optogenética y para qué sirve?

La optogenética combina métodos genéticos y estímulos luminosos para activar o desactivar neuronas específicas.

Su desarrollo partió del trabajo de Hegemann y Nagel con la canalrodopsina, una proteína sensible a la luz presente en determinadas algas. Los científicos descubrieron que esta proteína podía hacer que otras células respondieran a estímulos luminosos.

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Deisseroth llevó posteriormente este conocimiento al campo de la neurociencia. Introdujo genes relacionados con la canalrodopsina en neuronas y demostró que era posible controlar su actividad mediante luz azul.

El procedimiento permitió estudiar circuitos cerebrales con una precisión temporal que antes no estaba disponible. Nature señala que la optogenética se convirtió en una herramienta extendida en laboratorios para investigar el funcionamiento del sistema nervioso.

¿Por qué el Nobel reconoció estos descubrimientos?

El Comité Nobel consideró que las investigaciones sentaron las bases de una nueva era en la neurociencia.

La técnica ha permitido estudiar circuitos relacionados con memoria, miedo, comportamiento y diferentes trastornos neurológicos y psiquiátricos. También existen investigaciones que exploran su uso para recuperar funciones visuales en personas con determinados tipos de pérdida de visión.

Aunque muchas aplicaciones médicas todavía se encuentran en investigación, el método ya transformó la manera en que los científicos analizan las conexiones entre las neuronas y la conducta.

BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

¿Cuánto recibirán los ganadores del Nobel de Medicina 2026?

Los tres investigadores compartirán el premio económico establecido para esta edición, que asciende a 12 millones de coronas suecas, además de recibir la medalla y el diploma correspondientes.

El Nobel de Medicina abre tradicionalmente la semana de anuncios de los premios científicos y culturales, que continuará con las categorías de Física, Química, Literatura, Paz y Economía.

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