Tragedia en Six Flags de Georgia: muere un hombre tras presunta caída de montaña rusa

Una persona murió y al menos cuatro más resultaron heridas este lunes 12 de octubre durante un incidente registrado en la montaña rusa Goliath, del parque de diversiones Six Flags Over Georgia, ubicado cerca de Atlanta, Estados Unidos. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría caído de la atracción mientras se encontraba en funcionamiento, aunque las autoridades todavía investigan las circunstancias de lo ocurrido.

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El incidente se registró poco antes de las 16:00 horas, tiempo local, cuando agentes de la Policía del Condado de Cobb y equipos de emergencia acudieron al parque tras recibir reportes de personas lesionadas. La corporación confirmó el fallecimiento de un visitante y la existencia de varios heridos, mientras detectives de su Unidad de Delitos Mayores iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el accidente.

Testigos relatan caída de pasajero de la montaña rusa Goliath

Según testimonios recogidos por medios estadounidenses, un hombre habría salido de uno de los vagones de la montaña rusa y golpeado partes de la estructura durante la caída. Algunos visitantes aseguraron haber presenciado el momento, mientras que imágenes difundidas en redes sociales mostraron a pasajeros que permanecían en la atracción y posteriormente fueron evacuados con apoyo del personal del parque.

La montaña rusa Goliath, inaugurada en 2006, es una de las principales atracciones de Six Flags Over Georgia. Alcanza aproximadamente 61 metros de altura y velocidades de hasta 113 kilómetros por hora. Después del incidente, el recorrido fue detenido y los visitantes que permanecían en la estructura fueron auxiliados para descender.

Six Flags confirma fallecimiento e inicia colaboración con autoridades

A través de un comunicado, Six Flags lamentó la muerte del visitante y expresó sus condolencias a familiares y amigos. La empresa aseguró que su personal y las autoridades locales respondieron inmediatamente a la emergencia y que colaborará con la investigación para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se ha revelado oficialmente la identidad ni la edad de la víctima, mientras que tampoco se han precisado las condiciones médicas de las personas lesionadas. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo ocurrió el incidente y si existió alguna falla relacionada con el funcionamiento de la atracción.