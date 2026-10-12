Ciberataque en Francia: hackers elevan a 50 grados refrigeradores de supermercados y provocan incendios

Un ciberataque contra los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados en Francia provocó que algunos equipos alcanzaran temperaturas de hasta 50 grados Celsius, lo que ocasionó la pérdida de alimentos y reportes de incendios en distintos establecimientos.

Los incidentes, dados a conocer este lunes 12 de octubre de 2026, afectaron principalmente a las cadenas Intermarché y Coopérative U, cuyos sistemas frigoríficos habrían sido manipulados a distancia durante la noche.

Ante la magnitud de las afectaciones, la Fiscalía de París abrió una investigación para identificar a los responsables y determinar los daños ocasionados.

¿Cómo fue el ciberataque contra supermercados en Francia?

De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes lograron activar de manera remota los ciclos de descongelamiento de los refrigeradores industriales, lo que provocó un aumento de temperatura y comprometió la conservación de los productos.

El grupo Les Mousquetaires, propietario de Intermarché, confirmó afectaciones en aproximadamente 150 establecimientos, donde algunos refrigeradores alcanzaron los 50 grados Celsius durante seis horas.

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La empresa informó que los alimentos expuestos fueron desechados para evitar riesgos sanitarios.

Los reportes también señalan afectaciones en menos de un centenar de supermercados Coopérative U.

Fiscalía de París investiga incendios y pérdidas de alimentos

La Fiscalía francesa calificó los hechos como un ciberataque de gran escala contra sistemas de refrigeración conectados a internet.

La Oficina Anticibercriminalidad (OFAC) quedó a cargo de identificar a los establecimientos afectados y evaluar los daños materiales, incluidos los incendios reportados.

Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu solicitó la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).

Las autoridades también mantienen comunicación con otros países europeos para identificar posibles riesgos en empresas que utilizan tecnologías similares.

¿Qué empresa fabrica los refrigeradores afectados?

Los primeros informes apuntan a sistemas de control de refrigeración de la compañía danesa Danfoss, utilizados en establecimientos comerciales de Francia.

La empresa reconoció incidentes que afectaron a un número limitado de sus sistemas y señaló que los equipos involucrados utilizaban versiones obsoletas de firmware.

Danfoss recomendó mantener actualizados los sistemas compatibles y sustituir las tecnologías antiguas por soluciones más recientes.

BREAKING: 🇫🇷 A major cyberattack has hit supermarket refrigeration systems across France, reportedly causing fresh and frozen food to spoil after hackers remotely manipulated temperature controls. According to BFMTV, the attack began overnight from Sunday into Monday, targeting older versions of refrigeration-control software supplied by Danish company Danfoss. The attackers allegedly exploited the systems’ defrosting function, forcing refrigeration equipment to heat continuously instead of keeping products cold. Temperatures were reportedly set as high as 50°C, destroying entire stocks of food within hours. Several major supermarket chains have been affected, including Intermarché, Super U and https://t.co/7bHBi61WPZ. Metro stores and independent businesses, including butcher shops also have been impacted. Around 150 Intermarché stores are reportedly affected, according to industry sources cited by BFMTV. The full number of affected locations remains unclear. The financial damage is already significant. In Haguenau, Alsace, an Intermarché store reportedly lost its entire frozen-food stock, worth approximately €50,000. A nearby Super U allegedly had to discard both fresh and frozen products, with losses estimated at €220,000. An https://t.co/7bHBi61WPZ store in the same town was also affected, although its losses had not yet been calculated. The combined losses reported at the Intermarché and Super U stores in Haguenau alone amount to around €270,000. Nationwide damage could reach several million euros. Intermarché reportedly confirmed the incident in an internal communication, warning that several stores had suffered losses of frozen products. Coopérative U also acknowledged the attack and established crisis teams to assist affected stores and coordinate with refrigeration specialists. Technical investigations are ongoing, and the full extent of the damage has yet to be established. Authorities and companies are still working to determine the full circumstances of the attack. The identity of the perpetrators has not been confirmed. — GeoInsider (@InsiderGeo) October 12, 2026

Supermercados de Países Bajos y Bélgica reportan fallas informáticas

Por separado, el grupo Ahold Delhaize informó sobre un problema de seguridad en su red tecnológica, lo que obligó a desconectar algunos sistemas como medida preventiva.

Las tiendas Albert Heijn, presentes en Países Bajos y Bélgica, continuaron abiertas, aunque registraron fallas en aplicaciones móviles, entregas a domicilio y etiquetas electrónicas de precios.

También se reportaron problemas en establecimientos Delhaize de Bélgica y Luxemburgo.

Hasta el momento no se ha confirmado una relación entre estos incidentes y el ciberataque contra los sistemas de refrigeración en Francia.

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