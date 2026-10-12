Donovan Carrillo brilla en Escocia: la rutina inspirada en Egipto que lo llevó al oro

¡Donovan Carrillo volvió a poner el nombre de México en lo más alto del patinaje artístico! El atleta mexicano conquistó la medalla de oro en el Tayside Trophy 2026, celebrado en Dundee, Escocia, tras firmar una destacada actuación que le permitió remontar posiciones y quedarse con el título internacional.

El patinador obtuvo una puntuación total de 234.63 puntos, resultado que lo colocó por encima del israelí Mark Gorodnitsky, quien consiguió 217.46 unidades, y del suizo Ean Weiler, que terminó en el tercer lugar con 196.41 puntos.

Con este resultado, Carrillo sumó un nuevo logro a su trayectoria deportiva y reafirmó su presencia en las competencias internacionales, después de representar a México en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

Donovan Carrillo🇲🇽 consigue el primer lugar en el Tayside Trophy 2026. Con 234.63 puntos y la puntuación más alta en el programa libre (vídeo), Donovan conquista su primer título de la temporada 2026-2027. https://t.co/1mtl3JA9Oa — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 12, 2026

Así fue la rutina de Donovan Carrillo en el Tayside Trophy 2026

La competencia comenzó con el programa corto del mexicano, quien salió a la pista acompañado de las canciones “Ave Cesaria” y “Alors on danse”. Su presentación le otorgó 73.51 puntos, una calificación que lo dejó con el desafío de mejorar su posición durante la segunda jornada.

Sin embargo, Donovan no bajó los brazos y preparó una presentación que terminaría por marcar la diferencia en la clasificación general.

Para el programa libre, el patinador sorprendió con una rutina inspirada en la cultura egipcia, en la que combinó elementos técnicos, saltos y movimientos coreográficos para sumar los puntos necesarios y superar a sus rivales.

Su actuación fue determinante para alcanzar los 234.63 puntos totales y asegurar el primer puesto del certamen.

La remontada demostró la importancia del programa libre en el resultado final, pues el mexicano logró transformar su actuación en una victoria que celebró la afición del patinaje artístico.

¿Quiénes acompañaron a Donovan Carrillo en el podio?

El podio del Tayside Trophy 2026 quedó integrado por tres patinadores que representaron a México, Israel y Suiza.

Primer lugar: Donovan Carrillo (México) , con 234.63 puntos.

, con 234.63 puntos. Segundo lugar: Mark Gorodnitsky (Israel) , con 217.46 puntos.

, con 217.46 puntos. Tercer lugar: Ean Weiler (Suiza), con 196.41 puntos.

La diferencia de más de 17 puntos entre Carrillo y Gorodnitsky reflejó la ventaja con la que el mexicano terminó la competencia.

Donovan Carrillo suma otro logro tras los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La victoria en Escocia llegó después de la participación de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, donde volvió a competir entre los mejores patinadores del mundo y alcanzó la final olímpica por segunda ocasión en su carrera.

El deportista, de 26 años, se ha convertido en uno de los principales representantes mexicanos de los deportes de invierno y ha contribuido a dar mayor visibilidad al patinaje artístico en el país.

Su triunfo en el Tayside Trophy representa un nuevo impulso para su carrera internacional y confirma que México cuenta con un atleta capaz de competir por los primeros lugares en escenarios fuera del circuito olímpico.

Con una rutina inspirada en Egipto, una remontada decisiva y una medalla de oro, Donovan Carrillo firmó una actuación que volvió a despertar el orgullo de los aficionados mexicanos.