Rescatan a 321 personas en Nepal tras inundación en el Himalaya; hay cinco desaparecidos

El Ejército de Nepal rescató este lunes 12 de octubre de 2026 a 321 personas, entre ellas 12 extranjeros, tras una inundación repentina en el río Budhi Gandaki, ubicado en el centro del país, que dejó más de 200 viviendas destruidas y al menos cinco personas desaparecidas.

La emergencia se registró después de una avalancha en la cordillera del Himalaya, que habría provocado la ruptura de una barrera natural formada por tierra, hielo y rocas, lo que ocasionó una crecida súbita del río.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades desplegaron cuatro helicópteros para evacuar a 308 personas que permanecían aisladas en distintas comunidades. Otras 13 fueron rescatadas por tierra.

¿Qué provocó la inundación en Nepal?

El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) señaló que la inundación pudo originarse por la ruptura de una represa natural formada tras un deslizamiento de materiales en una zona de alta montaña.

La crecida comenzó durante la madrugada del domingo y arrastró grandes cantidades de lodo, sedimentos y escombros a lo largo del río Budhi Gandaki.

Las autoridades reportaron más de 200 viviendas destruidas, cinco puentes arrasados y al menos 674 personas afectadas.

Noticia Destacada Nepal suma más de 5 mil desaparecidos a dos semanas de la riada; recuperan mil 367 cuerpos y restos

Hasta el momento del informe, no se habían confirmado víctimas mortales, aunque cinco personas permanecían desaparecidas.

Ejército de Nepal despliega helicópteros y entrega ayuda humanitaria

Las operaciones de rescate se concentraron en las localidades de Philim, Chumling, Arughat, Dobhan y Hulchuk, donde la fuerza de la corriente dejó comunidades incomunicadas.

Además de las evacuaciones, los militares trasladaron 6 mil 170 kilogramos de alimentos y suministros de emergencia desde Katmandú hasta Philim, con el objetivo de atender las necesidades de la población afectada.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre los niveles de los ríos Budhi Gandaki, Trishuli y Narayani ante el riesgo de nuevas inundaciones.

Vecinos de Nepal alertaron sobre la crecida antes que las autoridades

De acuerdo con reportes del diario local Kathmandu Post, los habitantes de las comunidades afectadas comenzaron a advertirse sobre la emergencia mediante llamadas telefónicas y Facebook.

Los primeros avisos entre vecinos se registraron aproximadamente a las 4:45 horas, cuando el agua comenzó a alcanzar los asentamientos.

Shocking video captures bridge collapsing as massive floodwaters tear through Nepal https://t.co/69y6rgfMGo https://t.co/bwjEmj7VxB — New York Post (@nypost) October 12, 2026

Sin embargo, la primera alerta policial llegó alrededor de las 5:30 horas, mientras que los mensajes gubernamentales por teléfono móvil se enviaron después de las 6:30 horas.

Esta comunicación entre residentes permitió que varias familias buscaran refugio en zonas elevadas y bosques cercanos antes de la llegada de los avisos oficiales.

Las autoridades de Nepal continúan las labores de búsqueda de las personas desaparecidas y la evaluación de daños en las comunidades afectadas.

IO