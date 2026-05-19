Six Flags Texas sufre apagón y deja a visitantes atrapados en lo alto de la montaña rusa

Lo que debía ser un sábado de adrenalina y diversión en el parque de atracciones Six Flags Over Texas, ubicado en Arlington, se transformó en una experiencia verdaderamente aterradora para decenas de visitantes. Y es que el parque sufrió un apagón masivo e inesperado interrumpió el suministro eléctrico de todo el complejo.

El apagón dejó paralizadas varias de las atracciones más imponentes en mitad de sus recorridos. Sin embargo; el hecho que más generó tensión fue la montaña rusa que dejó a los visitantes varados a varios metros de altura, generando momentos de tensión y terror entre los presentes.

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¿Cómo fue el apagón en Six Flags Texas que dejó a los visitantes varados?

El pasado 16 de mayo de 2026, tuvo lugar un apagón masivo que afectó al parque de atracciones Six Flags Over Texas. El mayor drama se vivió en Titan, la montaña rusa más alta del parque, que se detuvo abruptamente justo cuando uno de los trenes ascendía por su colina principal.

Como resultado, decenas de pasajeros quedaron varados a 75 metros de altura, mirando al vacío y expuestos a fuertes ráfagas de viento. La situación generó escenas de pánico e incertidumbre, especialmente entre los menores de edad. Al no contar con energía, el personal del parque tuvo que activar los protocolos de emergencia manuales.

Power outage at Six Flags over the weekend 😳 pic.twitter.com/7shI23LBsa — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) May 18, 2026

Los arneses de seguridad fueron liberados uno por uno, posteriormente, los empleados escoltaron a los visitantes en un lento y metódico descenso a pie por las estrechas escaleras de mantenimiento laterales de la estructura. Los hechos quedaron grabados y compartidos en redes sociales, generando pánico entre los usuarios.

¿Cuál fue el motivo del apagón en Six Flags Texas?

De acuerdo con las declaraciones del portavoz de Six Flags, Cyle Perez, la causa del apagón fue externa y ajena a las instalaciones: una cuadrilla de construcción ajena al complejo dañó accidentalmente una línea eléctrica subterránea. Afortunadamente, los equipos de rescate operaron con éxito y no se reportaron personas heridas.

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El servicio de electricidad fue restablecido por la compañía Oncor unas dos horas después del incidente y, como compensación por el mal rato y el cierre temporal de algunas áreas, el parque otorgó boletos de cortesía a todos los afectados para que puedan regresar en otra fecha.

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