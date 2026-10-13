¿Qué es un adenocarcinoma pulmonar, tipo de cáncer detectado al papa León XIV?

El Vaticano confirmó durante este martes 13 de octubre de 2026 que el papa León XIV, de 71 años de edad, ha sido diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, esto tras someterse a una intervención quirúrgica que tuvo lugar en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma.

De acuerdo con los partes médicos oficiales emitidos por la Santa Sede y firmados por la Dirección de Sanidad del Vaticano, al pontífice se le practicó la extirpación quirúrgica del lóbulo inferior del pulmón derecho. La cirugía duró aproximadamente noventa minutos y concluyó con éxito y sin complicaciones.

Noticia Destacada Vaticano confirma que la operación del Papa León XIV fue un éxito

Tras la intervención, se realizó un examen histológico extemporáneo mismo que ratificó la presencia del adenocarcinoma que ya se sospechaba en los estudios preoperatorios. El Santo Padre despertó de la anestesia sin ningún contratiempo y ya se encuentra recuperándose en su habitación privada.

¿Qué es un Adenocarcinoma Pulmonar, padecimiento que tiene el papa?

El adenocarcinoma pulmonar es el tipo más común de cáncer de pulmón, este se origina en las células epiteliales glandulares que recubren los alvéolos y que son responsables de la producción de moco y otras sustancias protectoras en los conductos respiratorios. Es la variante más frecuente tanto en personas fumadoras como en no fumadores.

A diferencia de otros tipos de tumores de pulmón, suele desarrollarse en las zonas periféricas de los pulmones, lo que en ocasiones facilita que pueda detectarse tempranamente mediante estudios de imagen o tomografías antes de propagarse hacia las vías aéreas principales.

El Vaticano confirma que el Papa León XIV padece cáncer de pulmón. La Sala de Prensa de la Santa Sede ha publicado un comunicado oficial en el que confirma que el Santo Padre ha sido intervenido de un adenocarcinoma pulmonar, diagnóstico confirmado mediante un examen histológico realizado durante la operación. Para extirpar el tumor, los cirujanos han procedido a retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía torácica videoasistida. El Papa ha permanecido unas tres horas en el quirófano, aunque la intervención ha durado aproximadamente 90 minutos. La operación ha concluido con éxito y sin complicaciones. El Santo Padre ha despertado con normalidad de la anestesia y, tras un breve periodo de observación, ha regresado a su habitación en la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma. Encomendamos la salud y recuperación de nuestro querido Papa León XIV a la Santísima Virgen de Fátima, precisamente hoy, 13 de octubre, aniversario de su última aparición. ¡Sigamos rezando por el Santo Padre! 🙏🏻 Fuente: Sala de Prensa de la Santa Sede. Boletín n.º 0809, 13 de octubre de 2026. — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 13, 2026

Cuando se detecta en una fase localizada o nodular como fue el caso del nódulo detectado al pontífice, el tratamiento de elección suele ser la extirpación quirúrgica completa de la zona afectada; ofreciendo perspectivas de recuperación y control tumoral favorables.

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