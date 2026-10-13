Vaticano confirma que la operación del Papa León XIV fue un éxito

El procedimiento al que fue sometido el Papa León XIV, donde se le extirpó un nódulo del pulmón, ya terminó y fue todo un éxito, así lo confirmó el Vaticano, luego de que el pontífice fue intervenido en el hospital Gemelli de Roma.

"La intervención concluyó con éxito, dentro del tiempo previsto y según lo planeado, y el Santo Padre ha regresado a su habitación"

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¿Cuál es el estado de salud del Papa León XIV?

Recordemos que, fue el pasado 11 de octubre, cuando el propio Papa León XIV anunció frente a los feligreses en la Plaza de San Pedro, que le habían detectado un nódulo en el pulmón, el cual fue descubierto en una revisión de rutina, por lo que se iba a someter a una operación.

Por su parte, la Santa Sede ha previsto que la recuperación del Papa León XIV, fuera de una semana aproximadamente, esto cuando falta poco más de un mes para un viaje largo del Pontífice, quien va a estar visitando Uruguay Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

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Además, se reveló que por la operación se cancelaron todas las citas del Papa León XIV, hasta el 20 de octubre, mientras se recupera en una habitación equipada con una pequeña capilla y una sala de reuniones para el personal médico.

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