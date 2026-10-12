Papa León XIV será hospitalizado este martes para una cirugía por un nódulo pulmonar

El Papa León XIV será hospitalizado este martes 13 de octubre de 2026 en el Policlínico Gemelli de Roma, Italia, para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirpar un nódulo pulmonar, informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.

De acuerdo con la información difundida por la Santa Sede, el pontífice, de 71 años, ingresará al hospital alrededor del mediodía para la operación, después de que los médicos detectaron la lesión durante una revisión de rutina.

El propio León XIV anunció el domingo, después del rezo del Ángelus, que sería intervenido esta semana y explicó que el nódulo fue identificado en una etapa temprana y se encuentra bien localizado.

¿Por qué será operado el papa León XIV?

El pontífice será sometido a una cirugía para retirar un nódulo detectado en uno de sus pulmones.

Fuentes del Vaticano señalaron que el hallazgo se produjo durante un examen médico rutinario y que el periodo de recuperación posterior a la operación está previsto para aproximadamente una semana.

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Hasta el momento, la información oficial no precisa la naturaleza del nódulo ni ofrece detalles adicionales sobre el procedimiento quirúrgico.

Papa León XIV mantiene sus actividades antes de ingresar al hospital

Pese a la intervención programada, el papa estadounidense y peruano continuó este lunes 12 de octubre con sus actividades habituales en el Vaticano.

El Papa León ingresará la mañana del 13 de octubre al hospital Gemelli - Vatican News https://t.co/kHak5A2Bje — Vatican News (@vaticannews_es) October 12, 2026

De acuerdo con el boletín diario de la Santa Sede, León XIV sostuvo siete audiencias durante la mañana, entre ellas encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

También recibió a representantes de Cáritas Internacional y a distintas autoridades eclesiásticas.

La hospitalización está prevista para el martes al mediodía, mientras que el Vaticano dará seguimiento a la evolución del pontífice durante su recuperación.

IO