Trump cancela transmisión en vivo de ejecución de Nidal Hasan, exmilitar que asesinó a 13 personas en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no se transmitirá en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, exmilitar estadounidense condenado a muerte por asesinar a 13 personas durante un tiroteo perpetrado en 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas.

A través de su cuenta de Truth Social, este jueves 15 de octubre, el mandatario confirmó que la ejecución seguirá programada para el próximo 3 de diciembre de 2026, aunque descartó que el procedimiento sea difundido públicamente.

La decisión se produjo después de las críticas que generó la propuesta de transmitir el fusilamiento, impulsada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

¿Por qué Trump canceló la transmisión de la ejecución de Nidal Hasan?

Trump reconoció que difundir la ejecución podría funcionar como una medida disuasoria contra futuros actos de violencia, pero señaló que numerosas personas prefieren no presenciar este tipo de procedimientos.

"Morirá, según lo previsto, por fusilamiento, pero este evento no será retransmitido", escribió el presidente estadounidense.

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No obstante, aclaró que los familiares directos de las víctimas podrán presenciar personalmente la ejecución, si así lo desean.

La propuesta había generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades internacionales.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato cruel, inhumano o degradante, mientras que su transmisión podría vulnerar las normas internacionales contra la tortura.

¿Cuándo será ejecutado Nidal Hasan y por qué fue condenado?

Nidal Malik Hasan será ejecutado el 3 de diciembre de 2026 en Fort Hood, Texas, mediante un pelotón de fusilamiento integrado por militares estadounidenses, de acuerdo con la fecha establecida por el Ejército.

El exmayor y psiquiatra militar fue condenado a muerte en 2013 por el ataque ocurrido el 5 de noviembre de 2009, cuando abrió fuego contra personal de la instalación militar, asesinando a 13 personas y dejando otras 32 heridas.

De llevarse a cabo, será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera mediante fusilamiento desde 1945.

La transmisión había sido defendida por Pete Hegseth, quien consideraba necesario mostrar públicamente las consecuencias de este tipo de delitos.

Sin embargo, Trump decidió cancelar únicamente la difusión del fusilamiento y mantener vigente la ejecución, cuya sentencia había autorizado el pasado 2 de octubre.

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